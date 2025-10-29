16+
Банки Финансы

Сбер представил уникальный функционал: чаевые и отзывы — за один платёж

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер запускает новый сервис, не имеющий аналогов на рынке: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платёжного сценария. Банк подтверждает своё лидерство на рынке безналичных чаевых, предлагая удобное, комплексное решение для предприятий и их клиентов.

Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбера, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнёра к сервису СберЧаевые — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.

Новый сервис будет работать в подключённых к эквайрингу Сбера торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

Клиентский опыт простой и быстрый — чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.

Каждая оценка и комментарий (для подключённых партнёров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой "Подтверждён Сбером", что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении СберБизнес доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбера GigaChat, фильтры, отчёты и ответы на отзывы.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока "Транзакционный банкинг" Сбера:

"Это уникальное решение на российском рынке эквайринга. Сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 миллиона. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными; бизнесу, который стремится стать лучше; официантам и поварам, которым теперь ещё проще оставить чаевые.

В 2023 году Сбер первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и самые инновационные — "Оплата улыбкой". В августе 2025 года Сбер первым вернул бесконтактную оплату через iPhone — "Вжух" — и продолжает обновлять функционал своих терминалов".

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

