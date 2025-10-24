В ВТБ назвали заседание по ключевой ставке тестированием жесткости ЦБ

Сегодняшнее заседание по ключевой ставке будет очень сложным для совета директоров ЦБ, считают в банке ВТБ.

"Потому что очень много разнонаправленной информации, отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, и "перекладывания" повышенного НДС в цены.

Поэтому я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать это решение на пресс-конференции", — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Соответственно, ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной.

"Для меня это заседание — это тестирование советом директоров Банка России жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года, как показывал прогноз на прошлом базовом заседании. Если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной. Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение. Но у нас внутренний прогноз — сохранение ставки на неизменном уровне", — сказал представитель банка.