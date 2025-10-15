16+
"Человек Ростеха": генеральный директор "РТ-Финанс" победил в номинации "ТОП-руководитель"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Генеральный директор "РТ-Финанс", председатель Совета директоров банка НОВИКОМ Андрей Кондратьев победил в номинации "ТОП-руководитель" второй ежегодной премии "Человек Ростеха". В ходе торжественной церемонии награду ему вручил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Высокая оценка деятельности Андрея Кондратьева отражает значимость его вклада в развитие финансового контура Ростеха. Под его руководством реализуются масштабные инициативы, направленные на обеспечение устойчивого финансирования производств, развитие цепочек кооперации и внедрение современных и эффективных инструментов поддержки промышленности.

Премия "Человек Ростеха" — ежегодный конкурс, направленный на признание достижений сотрудников Госкорпорации. Его цель — отметить и поощрить тех, кто вносит особый вклад в развитие Ростеха, разделяет и продвигает корпоративные ценности.

В этом году в конкурсе приняли участие представители 107 организаций из 25 холдингов Ростеха, работающих в сферах автомобилестроения, приборостроения, медицины, авиастроения, вооружения, двигателестроения и систем безопасности. Более 380 финалистов представили проекты по внедрению новых технологий, рационализаторских предложений, патриотическому воспитанию и социальным программам. Были отмечены идеи по созданию новых высокотехнологичных продуктов гражданского и военного назначения.

"Большая семья Ростех — это сообщество талантливых, неравнодушных людей, которые находят время и силы проявлять инициативу и настойчивость, создавать востребованные и очень нужные продукты, помогать и поддерживать тех, кому это необходимо, менять к лучшему свои рабочие процессы, свою организацию, Корпорацию и, в конечном счете, — свою страну", — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

