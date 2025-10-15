НОВИКОМ рассказал кубинским партнерам о работе с розницей и поддержке МСП

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) активно развивает российско-кубинское сотрудничество в финансовой сфере. Банк предоставляет клиентам возможность расчетов картами "Мир", используемыми в республике, и осуществляет денежные переводы в рублях для физических лиц из Российской Федерации на Кубу. Также НОВИКОМ готов делиться с кубинскими коллегами опытом по поддержке предпринимателей и работе с физическими лицами. С этой целью банк провел в Гаване семинар на тему "Обмен опытом в области розничного бизнеса и поддержки малых и средних предприятий".

Мероприятие собрало представителей кубинских финансовых институтов, бизнеса и государственных структур. В рамках семинара представители НОВИКОМа подробно рассказали кубинским коллегам о лучших практиках работы с розничными клиентами, индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом, а также о системе мер государственной поддержки этих сегментов.

Представители кубинского бизнес-сообщества также познакомились с особенностями комплаенс-процедур в российских банках на примере НОВИКОМа. А специалисты национальной платежной системы подробно рассказали о юридических и технических аспектах сертификации эмиссии карт "Мир".

"Мы видим хороший потенциал в расширении российско-кубинского сотрудничества. С момента открытия представительства НОВИКОМа в Гаване в июне прошлого года мы провели расчеты на кубинском направлении на сумму до 4 млрд рублей, и эта цифра растет. Надеемся, что опыт России в сфере государственной поддержки бизнеса и наработки НОВИКОМа будут полезны кубинским друзьям для построения собственной системы финансовой поддержки различных секторов промышленности. Наш банк готов использовать свои компетенции и ресурсы для реализации совместных проектов, роста объемов торговли и инвестиций, а также укрепления образовательных и гуманитарных связей. Мы готовы стать одним из драйверов развития партнерских отношений между Россией и Кубой, и наше представительство на острове — эффективный инструмент построения сотрудничества", — подчеркнула в своем выступлении Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Розничное направление в НОВИКОМе динамично растет. За 2024 год объем сбережений клиентов увеличился на 35,1%, обороты по картам — на 25%, розничный кредитный портфель — на 18,8%. Достигнутые показатели обеспечены широкой линейкой востребованных продуктов: выгодными депозитами и программой лояльности, эксклюзивными условиями по кредитам, а также активным развитием цифровых сервисов. Банк постоянно совершенствует свою экосистему дистанционного обслуживания, делая акцент на удобстве клиентов, и регулярно проводит исследования удовлетворенности для повышения качества обслуживания.

В сегменте МСП банк демонстрирует устойчивый рост благодаря сочетанию собственных решений и инструментов господдержки. В продуктовой линейке НОВИКОМа — кредиты на исполнение контрактов и на пополнение оборотных средств, банковские и экспресс-гарантии, депозиты и дистанционные сервисы.

Для снижения финансовой нагрузки на предпринимателей НОВИКОМ использует меры господдержки: "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, программы промышленной ипотеки и льготного инвестиционного кредитования, а также инструменты региональных гарантийных фондов.

Опыт, накопленный на российском рынке в условиях высокой конкуренции, представляет интерес для кубинской финансовой системы и может быть использован местными банками.