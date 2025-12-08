Экс-полицейский Исабек Рамазанов, попавший под суд за коррупцию и угрозы, ушел на СВО

Бывший полицейский Исабек Рамазанов, которого судили за взяточничество, а затем за угрозы на первом судебном процессе, ушел на СВО. Об этом сообщили источники Волга Ньюс, также информация уже появилась в интернет-пабликах.

Напомним, история началась осенью 2021 года. ФСБ задержала двух человек по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Предполагалось, что самарец Дмитрий Красноштан поссорился с начальником — директором ООО "Европринт", которое занималось производством изделий из бумаги и картона, Иваном Широковым. Красноштана уволили, и он решил пожаловаться полицейским. Товарищ познакомил его с командиром роты ДПС Исабеком Рамазановым. И тогда новые знакомые обсудили возможную проверку в отношении фирмы или способ получить от предпринимателя деньги за непроведение такой проверки.

"Красноштан, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввел в заблуждение директора ООО "Европринт" Широкова под предлогом передачи неустановленным лицам за способствование непроведению проверок по его обращению в полицию о нарушениях в действиях ООО и получил от Широкова 5 млн рублей. Красноштан был задержан сотрудниками ФСБ", — зачитывала судья представленные следствием документы при избрании меры пресечения.

Дальше якобы Красноштан стал сотрудничать со следствием. Таким образом выяснилось, что деньги требовал Рамазанов. Последний вины не признавал.

В августе 2022 г. это уголовное дело начал рассматривать суд Советского района Самары. А 7 сентября Рамазанов в заседании стал угрожать Красноштану и его адвокату Владимиру Красногорскому. Среди прочего звучало: "Я тебя и из СИЗО достану", "Я по тебе порешаю" и подобные выражения.

Суд Советского района приговорил Рамазанова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу более 2,2 млн руб., а также на пять лет лишил звания "майор полиции" и права занимать определенные должности. Красноштан получил два года лишения свободы в колонии общего режима. А за угрозы во время заседания суда в отношении Рамазанова возбудили два новых уголовных дела: по ч. 2 ст. 296 ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования") и ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Эти дела тоже дошли до Советского районного суда, но их прекратили. По информации Волга Ньюс, Рамазанов признал вину в угрозах. Чтоб загладить вину перед адвокатом, отец Рамазанова перечислил 15 тыс. руб. благотворительному фонду "Радость". Красноштану же хватило просто извинений. Оба потерпевших заявили, что не имеют претензий, и направили в суд ходатайства о примирении. Но прокуратура обжаловала прекращение дела по ч. 2 ст. 296 УК за примирением сторон. По версии надзорного ведомства, по преступлению, подпадающему под эту статью, имеется два "объекта преступления" и основным из них является не жизнь и здоровье пострадавшего, а нормальная деятельность участников процесса в целях обеспечения правосудия. И принесение извинений физлицу не устраняет вред, "причиненный основному объекту преступного посягательства". Облсуд вернул дело на новое рассмотрение, поскольку выявил недочеты при ведении процесса. По информации сайта суда Советского района, 20 сентября 2024 г. в отношении Рамазанова прекратили уголовное дело по статье 296 за истечением срока давности, по статье 119 — в связи с применением сторон. В декабре 2025 г. появились данные об уходе Рамазанова на СВО.