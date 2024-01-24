В Самаре пересмотрят дело экс-полицейского за угрозы в заседании суда

Самарский областной суд в январе 2024 г. рассмотрел просьбу прокуратуры отменить прекращение уголовного дела за примирением сторон в отношении теперь уже бывшего полицейского Исабека Рамазанова. Ранее последнего обвиняли в угрозах во время заседания суда другому подсудимому и юристу.

Напомним, эта история началась еще осенью 2021 года. ФСБ задержала двух человек по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Предполагалось, что самарец Дмитрий Красноштан поссорился с начальником — директором ООО "Европринт", которое занималось производством изделий из бумаги и картона, Иваном Широковым. Красноштана уволили, и он решил пожаловаться полицейским. Товарищ познакомил его с командиром роты ДПС Исабеком Рамазановым. И тогда новые знакомые обсудили возможную проверку в отношении фирмы или способ получить от предпринимателя деньги за непроведение такой проверки.

"Красноштан, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, введя в заблуждение директора ООО "Европринт" Широкова, под предлогом передачи неустановленным лицам за способствование непроведению проверок по его обращению в полицию о нарушениях в действиях ООО, получил от Широкова 5 млн рублей. Красноштан был задержан сотрудниками ФСБ", — зачитывала судья представленные следствием документы при избрании меры пресечения.

Дальше якобы Красноштан стал сотрудничать со следствием. Таким образом выяснилось, что деньги требовал Рамазанов. Последний вину не признавал.

В августе 2022 г. это уголовное дело начал рассматривать суд Советского района Самары. А 7 сентября Рамазанов стал угрожать в заседании Красноштану и его адвокату Владимиру Красногорскому. Среди прочего звучало: "я тебя и из СИЗО достану", "я по тебе порешаю" и подобные выражения.

В итоге суд Советского района Самары приговорил Рамазанова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу более 2,2 млн руб., а также лишил права пять лет занимать определенные должности и звания "майор полиции". Красноштан получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Но за угрозы во время заседания суда в отношении Рамазанова возбудили два новых уголовных дела: по ч. 2 ст. 296 ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования") и ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Эти дела тоже дошли до Советского районного суда. Но их прекратили. По информации Волга Ньюс, Рамазанов признал вину в угрозах. Чтоб загладить вину перед адвокатом, отец Рамазанова перечислил 15 тыс. руб. благотворительному фонду "Радость". Красноштану же хватило просто извинений. Оба потерпевших заявили, что не имеют претензий, и направили в суд ходатайства о примирении.

Но прокуратура обжаловала прекращение дела по ч. 2 ст. 296 УК по примирению сторон. По версии надзорного ведомства, по преступлению, подпадающему под эту статью, имеется два "объекта преступления" и основным из них является не жизнь и здоровье пострадавшего, а нормальная деятельность участников процесса в целях обеспечения правосудия. И принесение извинений физлицу не устраняет вред, "причиненный основному объекту преступного посягательства".

В итоге на днях Самарский областной суд заслушал доводы прокуратуры. Апелляционная инстанция также выявила некоторые недочеты при проведении процесса в районном суде.

"Вопреки порядку, предусмотренному главой 36 УПК РФ, суд, открыв судебное заседание, не установил личность подсудимого и потерпевших, не объявил состав суда, не разъяснил права сторонам, перейдя к изложению государственным обвинителем обвинительного заключения, что также следует и из аудиозаписи судебного заседания. В последующих судебных заседаниях судом первой инстанции также права сторонам не разъяснялись", — указано среди прочего в решении облсуда.

В итоге постановление Советского районного суда о прекращении дела Рамазанова отменили. Материалы направили на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.