Судья Советского района Самары Александр Битиев прекратил "в связи с примирением сторон" громкое уголовное дело в отношении бывшего полицейского Исабека Рамазанова. Последнего обвиняли в угрозах прямо во время заседания суда при рассмотрении его прошлого уголовного дела.

Суд прекратил дело экс-полицейского Рамазанова за угрозы адвокату и товарищу

Судья Советского района Самары Александр Битиев прекратил "в связи с примирением сторон" громкое уголовное дело в отношении бывшего полицейского Исабека Рамазанова. Последнего обвиняли в угрозах прямо во время заседания суда при рассмотрении его прошлого уголовного дела.

Напомним, история началась осенью 2021 года. ФСБ задержала двух человек по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Предполагалось, что самарец Дмитрий Красноштан поссорился с начальником — директором ООО "Европринт", которое занималось производством изделий из бумаги и картона, Иваном Широковым. Красноштана уволили, и он решил пожаловаться полицейским. Товарищ познакомил его с командиром роты ДПС Исабеком Рамазановым. И тогда новые знакомые обсудили возможную проверку в отношении фирмы или способ получить от предпринимателя деньги за не проведение такой проверки.

"Красноштан, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, введя в заблуждение директора ООО "Европринт" Широкова, под предлогом передачи неустановленным лицам за способствование непроведению проверок по его обращению в полицию о нарушениях в действиях ООО, получил от Широкова 5 млн рублей. Красноштан был задержан сотрудниками ФСБ", — зачитывала судья представленные следствием документы при избрании меры пресечения.

Дальше, мол, Красноштан стал сотрудничать со следствием. Таким образом выяснилось, что деньги требовал Рамазанов. Последний вину не признавал.

В августе 2022 г. это уголовное дело стал рассматривать суд Советского района Самары. А 7 сентября Рамазанов стал угрожать в заседании Красноштану и адвокату последнего Владимиру Красногорскому. Среди прочего звучало: "я тебя и из СИЗО достану", "я по тебе порешаю", а также угрозы применения действий интимного характера в отношении матери одного из оппонентов и другие. Свидетели даже говорили, что разбушевавшийся экс-полицейский бросался на судебную клетку, пытался до кого-то дотянуться и плевался в людей.

В итоге суд Советского района Самары приговорил Рамазанова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу более 2,2 млн руб., а также лишил права пять лет занимать определенные должности и звания "майор полиции". Красноштан получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

За "выходки" в заседании в отношении Рамазанова возбудили два новых уголовных дела: по части 2 статьи 296 "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования" и части 2 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Эти дела тоже дошли до суда. И их на днях прекратили.

Как удалось выяснить порталу "Волга Ньюс", Рамазанов признал вину в угрозах. Чтоб загладить вину перед адвокатом отец Рамазанова перечислил 15 тыс. руб. благотворительному фонду "Радость". Красноштану же хватило просто извинений. Оба потерпевших заявили, что не имеют претензий, и направили в суд ходатайства о примирении.

Адвокат Рамазанова Дмитрий Салищев также поддерживал ходатайство о примирении и подчеркивал, что обвиняемый долгое время служил в полиции и имеет награды.

В итоге суд прекратил уголовное дело по статье 119 УК РФ 13 октября, а по статье 296 — 18 октября.

Адвокат Салищев отказал "Волга Ньюс" в комментарии по этому делу.

Однако, как стало известно редакции, точка в нем еще не поставлена. Сейчас прокуратура обжалует прекращение дела по ч. 2 ст. 296 УК по примирению сторон. По версии надзорного ведомства, по преступлению, подпадающему под эту статью, имеется два "объекта преступления" и основным из них является не жизнь и здоровье пострадавшего, а нормальная деятельность участников процесса в целях обеспечения правосудия. И принесение извинений физлицу не устраняет вред, "причиненный основному объекту преступного посягательства".

Интересно, что Рамазанов на днях был допрошен в другом суде и по другому уголовному делу — в отношении Михаила Вовченко. Вовченко судят по обвинению в передаче взятки сотрудникам УФСБ по Самарской области — Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Почти на все вопросы в заседании суда Рамазанов стал отвечать, что ничего не помнит. Тогда в суде зачитали его показания, данные на следствии. Выяснилось, что раньше Рамазанов рассказывал как, работая в ДПС, организовал "зеленый коридор" для нефтевозов. А подчиненным сообщал, что якобы это сотрудники ФСБ проводят секретную спецоперацию.

Гудкова и Горбунова должны начать судить во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.