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Суды Происшествия

500 тыс. на подоконник: в суде озвучили, как экс-комроты ДПС передавал деньги офицеру ФСБ

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском суде продолжается рассмотрение уголовного дела Михаила Вовченко, обвиняемого в передаче взятки сотрудникам регионального управления ФСБ за покровительство его сомнительному нефтяному бизнесу.

На последнем заседании был допрошен свидетель обвинения - экс-командир роты ДПС Исабек Рамазанов, который уже осужден по другому уголовному делу. Он получил восемь с половиной лет лишения свободы за покушение на мошенничество и получение взятки. Приговор уже вступил в законную силу.

Практически на все вопросы Рамазанов отвечал, что ничего не помнит. В результате были зачитаны его показания на предварительном следствии, в том числе протокол его очной ставки с фигурантом дела, теперь уже бывшим капитаном ФСБ Иваном Гудковым, состоявшийся в московском следственном изоляторе №4 (при этом сам Гудков впоследствии отказался от ранее данных показаний).

Тогда Рамазанов подробно рассказывал, как он, работая в ДПС, организовывал "зеленый коридор" для нефтевозов, марки и номера которых Вовченко передавал ему по телефону. Своим подчиненным он пояснял, что чекистами проводится секретная спецоперация. За содействие Вовченко обещал платить ему полмиллиона в месяц.

По мнению Рамазанова, в "бизнесе" по хищению нефти Вовченко был не главным - над ним кто-то стоял.

Также Рамазанов поведал следователям, как, ужиная у Гудкова в квартире, положил ему на подоконник полмиллиона рублей. Эти деньги, по его словам, предназначались начальнику Гудкова, подполковнику Михаилу Горбунову.

Напомним, сейчас оба экс-офицера ФСБ, обвиненные в коррупции, ожидают рассмотрения своего дела во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

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