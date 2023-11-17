Вступил в силу приговор экс-командиру роты ДПС из Самары и его знакомому

В среду, 15 ноября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Советского райсуда по уголовному делу экс-командира роты ДПС Исабека Рамазанова и его знакомого по фамилии Красноштан. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, один из обвиняемых узнал о значительных доходах ООО "Европринт" и предложил полицейскому поучаствовать в отъеме денег. Правоохранителю нужно было представить информацию о доследственной проверке и контролировать ее проведение. Директору "Европринт" Ивану Широкову предложили помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Деньги забирал бывший подчиненный Широкова по фамилии Красноштан. После задержания он согласился сотрудничать со следствием. Следователи решили, что деньги требовал именно Рамазанов.

В результате суд признал обоих мужчин виновными и приговорил Рамазанова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу более 2,2 млн руб., а также на пять лет запретил занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, осужденного лишили звания "майор полиции". Красноштан получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор обжаловали защитники, представитель прокуратуры и Рамазанов. 15 ноября апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила его без изменения, и приговор вступил в силу. У сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.