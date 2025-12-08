Открытый диалог: на прямой линии губернатор затронул все сферы экономики Самарской области

Рост и развитие промышленности — залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5 декабря.

"Почти 2,5 часа губернатор отвечал на вопросы жителей Самарской области! Вопросы разные. От больших до вроде бы совсем бытовых. Вячеслав Андреевич в ходе прямой линии продемонстрировал, что для него нет не важных вопросов. С одинаковым вниманием и погружением говорил о крупном дорожном строительстве в столице региона и о том, что каждое село должно быть обеспечено хорошими дорогами. Обновление парка общественного транспорта и проблемы с отдельным маршрутом автобусов. Что важно — ни одно обращение на прямую линию с губернатором Самарской области не останется без ответа", — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

Подводя предварительные итоги уходящего года, глава региона отметил, что в настоящий момент реализуется свыше 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 1,4 трлн рублей. Из них 25 ивестпроектов — уже реализованы. "Мы ожидаем, что за 2025 г. в экономику региона будет вложено более 600 млрд руб. инвестиций, что на 30 млрд руб. больше, чем в прошлом году", — добавил Вячеслав Федорищев.

Реализация инвестрпроектов в конечном итоге повлияет на уровень жизни населения региона. "Будут появляться новые высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой, и дополнительные налоговые платежи в бюджет", — отметил глава региона.

Ряд ключевых отраслей промышленности демонстрируют рост. По данным за 10 месяцев, индекс промпроизводства в химической отрасли составляет 106,7%, металлургии — 102,9%, лекарственных средств и медицинских материалов — 128,5%, машин и оборудования — 103,5%, электрооборудования — 105%, пищевых продуктов — 102,9%. Отличные результаты показывают аграрии: собрано свыше 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — рост на 15,5% к 2024 году.

"Единственная отрасль, которая показывает отрицательную динамику, — это автомобилестроение. Но мы понимаем, с чем это связано. Наше предприятие АВТОВАЗ, которое производит отечественные автомобили, находится в низком тренде рынка. Но мы очень многое делаем для того, чтобы АвтоВАЗ и трудовой коллектив чувствовал себя комфортно", — отметил Вячеслав Федорищев.

Внимание со стороны президента России Владимира Путина, правительства России, правительства Самарской области, разрабатываемые меры поддержки позволяют АвтоВАЗу и коллективу развиваться дальше. Напомним, в этом году запущено серийное производство автомобилей "Лада Искра", а на следующий год запланирован старт выпуска кроссовера "Лада Азимут" — полностью российская разработка.

"Губернатор провел очень насыщенный, динамичный эфир. Он не только ответил на вопросы жителей, дал поручения по решению конкретных проблем, но и озвучил базовую информацию, цифры по многим направлениям развития региона. В частности, говоря про экономику Самарской области, он затронул и тему "АвтоВАЗа". Вячеслав Андреевич в очередной раз подчеркнул, что самочувствие трудового коллектива и стабильная работа предприятия были и остаются в фокусе внимания региональных властей", — подчеркнул по итогам прямой линии президента АвтоВАЗа Максим Соколов.

Ожидается, что в целом за 2025 г. индекс промышленного производства составит порядка 96,4%. И несмотря на это Самарская область сохраняет 2 место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженной промышленной продукции и входит в десятку ведущих регионов страны по этому показателю.

Глава региона неоднократно говорил, что добиться роста в промышленности невозможно без развития науки. Это касается как передовых разработок, так и подготовки профессиональных кадров. Ряд вузов Самарской области вошли в число победителей государственных программ, в том числе "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". К ним относится и Самарский государственный медицинский университет Минздрава России.

"Крайне важно, что регион софинансирует программы развития вузов. СамГМУ является одним из победителей программы "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы". Наши разработки внедряются, прежде всего, в системе здравоохранения региона, у которой есть хорошие перспективы для дальнейшего развития", — уверен ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Он добавил, что медицина в последние годы получила мощный импульс развития. Строятся новые учреждения, в том числе ФАПы, капитально ремонтируются ранее построенные объекты здравоохранения, закупается новое современное высокотехнологичное диагностическое оборудование, на линии выходят новые автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, внимание уделяется подбору кадров.

"Для меня, как ректора медицинского университета очень важно, что система здравоохранения и медицина в целом на контроле у правительства региона, у губернатора лично. Мы видим, какие условия создаются для медработников и пациентов в лечебных учреждениях региона, что очень радует", — отметил Александр Колсанов.

Подводя итог, ректор СамГМУ подчеркнул, что прямая линия губернатора с жителями региона носила всеобъемлющий характер: "Были затронуты разные вопросы, интересующие наших жителей, даны исчерпывающие ответы. И очень важно, что был открытый диалог".