16+
Сюжеты:
В микрорайоне Крутые Ключи появилась одноименная остановка общественного транспорта

Общество

В микрорайоне Крутые Ключи появилась одноименная остановка общественного транспорта

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самары выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи, сообщает городской департамент транспорта.

По итогам общественного голосования остановочный пункт получил имя: "Ул. Крутые Ключи".

Ранее департамент транспорта Самары инициировал открытый опрос среди горожан. Жителям было предложено не просто придумать название, но и обосновать его, соблюдая ряд критериев: название должно было быть информативным для пассажиров и гармонично вписываться в городскую инфраструктуру.

После сбора всех предложений было организовано голосование, в котором каждый желающий смог отдать свой голос за лучший, по его мнению, вариант.

В итоге, победителем стало наименование "Ул. Крутые Ключи".

Благодаря этому совместному решению, новая остановка обрела официальное имя и теперь служит ориентиром для всех, кто пользуется общественным транспортом в этом районе.

