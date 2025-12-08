В микрорайоне Крутые Ключи появилась одноименная остановка общественного транспорта

Жители Самары выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи, сообщает городской департамент транспорта.
По итогам общественного голосования остановочный пункт получил имя: "Ул. Крутые Ключи".
Ранее департамент транспорта Самары инициировал открытый опрос среди горожан. Жителям было предложено не просто придумать название, но и обосновать его, соблюдая ряд критериев: название должно было быть информативным для пассажиров и гармонично вписываться в городскую инфраструктуру.
После сбора всех предложений было организовано голосование, в котором каждый желающий смог отдать свой голос за лучший, по его мнению, вариант.
В итоге, победителем стало наименование "Ул. Крутые Ключи".
Благодаря этому совместному решению, новая остановка обрела официальное имя и теперь служит ориентиром для всех, кто пользуется общественным транспортом в этом районе.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.