Люди — драйверы изменений: представители общественности и бизнеса о прямой линии губернатора

Во время прямой линии с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, прошедшей 5 декабря, были затронуты вопросы развития туристического потенциала региона, благоустройства точек притяжения для туристов и местных жителей.
Председатель общественного совета при министерстве туризма Самарской области, председатель комитета по туризму Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", генеральный директор экопарка семейного отдыха "Маламут Ленд" Нина Туринцева уверена, что "такие диалоги крайне важны — они позволяют напрямую получать обратную связь от граждан и учитывать их предложения при формировании повестки региона".
Основатель бренда Volga Mama ("Волга Мама") Андрей Комзов подчеркнул, что именно в диалоге с местными жителями рождаются инициативы, которые способны стать драйверами развития региона.
"Прямая линия — однозначно важный и нужный инструмент губернатора для получения информации, что называется "с полей", а для жителей губернии отличная возможность быть услышанными. Правильные коммуникации сегодня порой становятся ценнейшим ресурсом. Самарская область богата очень многим, но главная ценность губернии это — люди", — говорит он.
Отдельно представители профессионального туристического сообщества отметили инициативу региональной Ассоциации многодетных семей — туристический проект для больших семей.
"Инициатива интересная, но требует доработки в части вопросов, начиная от безопасности детей, технического состояния транспорта и заканчивая методическим содержанием программ. Для проведения экскурсий требуется аккредитация экскурсоводов, которую уже несколько лет проводит министерство туризма Самарской области, и у нас есть много прекрасных экскурсоводов, способных помочь в решении поставленного вопроса. Также есть и такие проекты, как "Гостеприимный гражданин", организованные туроператорами, позволяющие на бесплатной основе получить квалифицированную информацию во время экскурсии, а главное обеспечить безопасность во время поездки. Считаю, что такой важный вопрос, как образовательные экскурсии детей, тем более осуществляемые на транспорте, следует доверить профессионалам, они в регионе точно есть. Поэтому для развития семейного туризма есть как кадровая основа, так и рабочие инструменты", — отметила Нина Туринцева.
Тема развития туристического потенциала тесно связана с вопросами благоустройства. "Благоустройство — это не просто создание комфортной среды, а стратегический инструмент управления. Качественные общественные пространства одновременно решают несколько задач: повышают качество жизни горожан, укрепляют социальные связи и становятся фактором привлечения туристов и инвестиций", — считает она.
Много обращений в ходе прямой линии поступило от жителей Сызрани, в том числе они предлагали обратить внимание на уникальный уголок природы, урочище Монастырская гора, который соседствует с не менее уникальной первой Сызранской ГЭС. По словам жителей, это место уже сегодня пользуется популярностью у туристов, но требует благоустройства, современной туристической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев анонсировал благоустройство территории уже в следующем году: проект благоустройства аллеи ГЭС в Сызрани стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
"Я родился в Сызрани, живу тут всю жизнь, и ни для кого не секрет, что очень люблю свой город и абсолютно убежден, что у нас огромный туристический потенциал, который еще предстоит раскрыть в том числе и через благоустройство. Урочище Монастырская гора возле первой ГЭС — красивейшее место, крутая история, уникальные артефакты. Анонсированное Губернатором благоустройство этого места — шикарнейшая новость! Сызрань расцветает на глазах, и я счастлив быть свидетелем этих трансформаций. Всегда стараюсь участвовать в слушаниях по подобным объектам, и готов с полной отдачей так же поработать и с площадкой у ГЭС", — поделился впечатлениями после эфира Андрей Комзов.
Он также подчеркнул, что Сызрань в последнее время серьезно преображается: "Люди видят, как преображается городская среда, и появляются новые общественные пространства, без преувеличения из ничего вырастают новые мощные места силы! Буквально на днях у нас открылся "новый старый" пляж Мельница, на мой взгляд, отлично выполненный объект, который уже сейчас становится точкой притяжения — точкой роста для города, а в будущем я уверен социальным береговым центром города, формирующим новую городскую идентичность и привлекающим туристический поток. Отличный пример, когда один проект успешно работает по нескольким трекам — комфорт горожан, туризм, экономика города".
