Общество

Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей - оценка Союза женщин Самарской области

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Председатель Союза женщин Самарской области Наталья Идиятуллина высоко оценила прошедшую прямую линию с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. По ее мнению, такой формат служит ключевой площадкой для открытого диалога между властью и населением.

Фото: Союз женщин

"Такой формат выступает той площадкой, где ведется открытый диалог между властью и населением, учитывается мнение граждан и принимаются управленческие решения", - отметила Идиятуллина.

Она обратила внимание на рекордную активность жителей - на эфир поступило более 4,5 тысячи обращений, охвативших важнейшие сферы жизни: от бюджета и социальной политики до медицины, образования и поддержки участников СВО и их семей.

Особое внимание председатель Союза женщин уделила вопросам многодетных семей, которые также прозвучали в ходе прямого эфира. По словам Натальи Сергеевны, позиция губернатора в решении этих проблем принципиально верна и свидетельствует о готовности власти активно работать над повышением качества жизни таких семей.

"Это говорит о том, что власть готова активно работать над улучшением качества жизни многодетных семей и продолжит внимательно следить за ситуацией в этой сфере и предпринимать конкретные действия", - подчеркнула Идиятуллина и выразила уверенность, что итоги прошедшей прямой линии лягут в основу новых эффективных инициатив, направленных на поддержку семей с детьми в Самарской области.

Напомним, по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 2025 года в регионе стартовало Десятилетие многодетной семьи. В Самарской области действует более 40 мер поддержки для семей с детьми, часть из которых инициированы главой региона. 

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

В Самаре Герои Отечества почтили память неизвестных солдат

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

