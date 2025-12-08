Самарцы проверили свои знания о Второй мировой войне

5 декабря в год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне на территории всех регионов Российской Федерации, а также Молдавской Республики, Казахстана, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Ливана, Австралии и Аргентины, на более 5550 зарегистрированных площадках, прошла Международная акция "Тест по истории "Уроки Второй мировой".
Организатором акции выступило Российское военно-историческое общество при содействии молодежных парламентов законодательных собраний субъектов РФ. Акция проводится с 2015 г. и за это время охватила более 50 млн участников, проверивших свои знания по истории Отечества.
В Самарской области акция была организована региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Самарской области и содействии молодежного парламента Самарской Губернской Думы.
Тестирование прошло на офлайн и онлайн площадках всех муниципалитетов региона с участием педагогов, студентов, школьников, представителей законодательной и исполнительной власти, членов РВИО, а также всех желающих жителей районов и городов.
Центральной площадкой Самарской области в Приволжском федеральном округе стал исторический парк "Россия — моя история", где проверить свои знания пришли более 230 человек.
Тест был приурочен ко Дню Героев Отечества и подготовлен научным советом РВИО. Тестирование включало в себя 40 вопросов и делилось на два уровня — базовый и профильный. Вопросы были посвящены урокам Второй мировой войны, событиям, Героям и подвигам, охватывая период с 1939 по 1945 годы. Вопросы базового уровня нацелены на проверку общих знаний, вопросы профильного уровня предполагали более глубокое понимание исторических процессов. По результатам Теста каждый получил сертификат с наличием набранных баллов правильных ответов. Максимальное количество баллов — 40.
Главная цель проекта — привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также оценка уровня исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.
