Общество

Самарцы проверили свои знания о Второй мировой войне

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
5 декабря в год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне на территории всех регионов Российской Федерации, а также Молдавской Республики, Казахстана, Румынии, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Ливана, Австралии и Аргентины, на более 5550 зарегистрированных площадках, прошла Международная акция "Тест по истории "Уроки Второй мировой".

Организатором акции выступило Российское военно-историческое общество при содействии молодежных парламентов законодательных собраний субъектов РФ. Акция проводится с 2015 г. и за это время охватила более 50 млн участников, проверивших свои знания по истории Отечества.

В Самарской области акция была организована региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Самарской области и содействии молодежного парламента Самарской Губернской Думы.

Тестирование прошло на офлайн и онлайн площадках всех муниципалитетов региона с участием педагогов, студентов, школьников, представителей законодательной и исполнительной власти, членов РВИО, а также всех желающих жителей районов и городов.

Центральной площадкой Самарской области в Приволжском федеральном округе стал исторический парк "Россия — моя история", где проверить свои знания пришли более 230 человек.

Тест был приурочен ко Дню Героев Отечества и подготовлен научным советом РВИО. Тестирование включало в себя 40 вопросов и делилось на два уровня — базовый и профильный. Вопросы были посвящены урокам Второй мировой войны, событиям, Героям и подвигам, охватывая период с 1939 по 1945 годы. Вопросы базового уровня нацелены на проверку общих знаний, вопросы профильного уровня предполагали более глубокое понимание исторических процессов. По результатам Теста каждый получил сертификат с наличием набранных баллов правильных ответов. Максимальное количество баллов — 40.

Главная цель проекта — привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также оценка уровня исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

