Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла донорская акция, организованная региональным отделением "Молодой Гвардии" совместно с Самарской областной станцией переливания крови. Мероприятие было приурочено ко Дню добровольца и 24 -ой годовщине основания партии.

Волонтер-медик Дарья Пискеева — участница гуманитарной миссии партии в новых регионах. "Донорство крови — это одно из самых ярких проявлений добровольчества. Я как медик, побывавший в новых регионах, могу сказать, что знаю цену каждой капле крови. Поэтому я сегодня снова здесь", — рассказала постоянный участник донорских акций Дарья.

"Донорство — это не просто медицинская процедура, это акт солидарности и гражданской ответственности. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. В Декаду добрых дел партии нам особенно важно показать, что молодежь готова не на словах, а на деле помогать людям", — отметил Антон Родионов, депутат Думы г. о. Самара, руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии".

Он также выразил отдельную благодарность Самарскому региональному отделению "Союза машиностроителей России" за обеспечение доноров необходимым количеством восстановительного питания: все участники после сдачи крови получили шоколадки, пряники и сок для улучшения самочувствия.

"Мы регулярно проводим социально значимые акции, но донорство — это особый формат. Здесь нет политики, есть только человечность и желание помочь. Надеемся, наш пример вдохновит других", — считает Арсений Ганин, руководитель аппарата Самарского отделения "Молодой Гвардии".

К акции присоединились депутаты фракции "Единая Россия" в Думе Самары, активисты местных отделений партии, молодогвардейцы, студенты самарских колледжей и вузов, участники СВО, актив регионального отделения "Союза машиностроителей".

Всего в мероприятии приняли участие 35 человек, которые сдали 14 литров крови для нуждающихся жителей региона. Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения Самарской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Напомним, донорская акция прошла в рамках Декады добрых дел "Единой России", приуроченная к 24 годовщине со дня основания партии.