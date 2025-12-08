Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага

В понедельник, 8 декабря, в 26 годовщину подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит специальную тематическую подсветку. Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага, на медиа-экране появится надпись "Союзное государство — Россия — Беларусь!".

Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 г. после ратификации парламентами двух стран. Для народов России и Беларуси этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства, стратегическое партнерство во всех сферах.

Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек и до 00:00 часов.

К акции также присоединятся высотные объекты РТРС Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Иркутска, Костромы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-наДону, Саратова, Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленска, Твери, Тулы, УланУдэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.