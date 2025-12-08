Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага

В понедельник, 8 декабря, в 26 годовщину подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит специальную тематическую подсветку. Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага, на медиа-экране появится надпись "Союзное государство — Россия — Беларусь!".
Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 г. после ратификации парламентами двух стран. Для народов России и Беларуси этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства, стратегическое партнерство во всех сферах.
Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек и до 00:00 часов.
К акции также присоединятся высотные объекты РТРС Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Иркутска, Костромы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-наДону, Саратова, Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленска, Твери, Тулы, УланУдэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.