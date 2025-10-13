16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей через беседы с дропперами Дмитрий Маркосьянц об истинной человекоцентричности в финансах ВТБ: рынок сбережений вырос на 7% с начала года Сбер: бизнес может подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта Илья Чижевский: Ключевые навыки в эпоху быстрых изменений

Банки Финансы

Дмитрий Маркосьянц об истинной человекоцентричности в финансах

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дмитрий Маркосьянц, директор по внедрению искусственного интеллекта и эффективности процессов ОТП Банка выступил в сессии "Простой продукт VS сложный выбор: прочитал, понял, принял" на форуме "Финополис 2025". В своем выступлении он предложил аудитории переосмыслить устоявшееся понятие клиентоцентричности, выйдя за рамки подхода, ориентированного на краткосрочную прибыль.

Спикер отметил, что в современной практике клиентоцентричность в основном понимается как оптимизация пути клиента к продукту. Однако он предложил рассматривать отношения с клиентом в том числе и в рамках концепции человекоцентричности, которая, по его мнению, должна заключаться в помощи человеку в осознании его истинных потребностей. "Человекоцентричность в большей степени про то, чтобы помочь человеку осознать, а ему нужен вообще этот продукт и зачем", — заявил Дмитрий Маркосьянц.

Он также поднял более острый для банков вопрос о том, где клиенту лучше приобрести финансовый продукт, отметив, что существующие на рынке умные помощники и ИИ ассистенты, в основном нацелены на продажу, а не на помощь в осознании необходимости покупки. "Я вот что-то нигде не слышал, чтобы ассистент был ориентирован на то, чтобы сперва помочь человеку разобраться, ему этот продукт нужен ли, а потом уже продавать", — привел пример спикер.

Дмитрий Маркосьянц подчеркнул, что пока банки сосредоточены на относительно краткосрочных целях извлечения прибыли, трудно говорить об истинной человекоцентричности. Он пояснил, что такая трансформация требует адаптации целеполагания внутри самого банка, но на длинной дистанции, несомненно, окупается за счёт большей лояльности клиента по отношению к банку.

Дмитрий рассказал о стратегии ОТП Банка, которая строится на балансе между технологичностью и клиентскими эмоциями. "Мы называем это "эмоциональный банкинг", и мы верим, что, если каждое касание клиента с банком будет оставлять у него приятное, запоминающееся впечатление, то это вдолгую даст кратно рост LTV", — заявил он. Такой подход, по мнению спикера, является перспективным вектором развития для всей отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2