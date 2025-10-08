16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ смогут принимать оплату по ладони Герман Греф: "Сильный игрок несёт бремя инноваций и пробивает дорогу, а за ним следуют остальные" Яндекс 360 и ОТП Банк объявили о стратегическом партнерстве для развития IT-решений в финансовом секторе Илья Чижевский: обучение — базовая задача на всю жизнь НСПК и ВТБ запускают новый способ оплаты покупок

Банки Финансы

Клиенты ВТБ смогут принимать оплату по ладони

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на "Финополис-2025".

Фото: предоставлено банком ВТБ

С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты — клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании — в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом.

"Технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Аутентификация по биометрическим данным позволяет совершать оплату буквально на ходу: в транспорте или в кофейне. Новый сценарий приема оплаты по ладони — еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг", — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

"Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей", — пояснил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах.

ВТБ предъявляет повышенные требования к безопасности хранения биометрических данных, к которой наряду с данными о лице клиента относится и информация для считывания данных "по ладони". Это предусматривает действующее законодательство и внутренние правила банка по работе с такой информацией.

Решение российской компании "Центр корпоративных технологий" было пропилотировано на площадке Акселератора ВТБ в третьем квартале 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2