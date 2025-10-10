Александр Ведяхин: "Криптовалюты популярны у россиян"

Криптовалюты становятся популярны у россиян. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в "Сириусе".

Россия занимает 3-е место в мире по майнингу биткоина. По разным оценкам, объём криптовалют на криптокошельках россиян превышает 10 млрд долларов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Криптовалюты популярны у россиян. По нашим подсчётам, оценка рыночных цифр подтверждает интерес к инвестициям в криптовалюты — суммарный объём цифровых активов у населения и компаний можно оценить не менее $40 млрд долл. Если смотреть мировые обороты, то они уже составляют триллионы долларов в месяц.

Считаю, что участники рынка готовы активно заходить на этот рынок. Видим мы и спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешённые ранее в этом году Центральным банком".

Александр Ведяхин отметил, что потенциальный круг инвесторов в криптовалюты может быть достаточно широк.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Это не значит, что это правильно — одномоментно делать криптовалюты доступными всем категориям инвесторов.

Важно обеспечить последовательную интеграцию — от наиболее квалифицированных инвесторов с последующим расширением доступа, — так как сейчас криптовалюты дают возможность диверсификации портфеля по риску и доходности и интересны многим профессионалам рынка, компаниям и банкам. Именно поэтому мы стараемся подбирать и выпускать различные решения под потребности клиентов даже внутри категории особо квалифицированных инвесторов и будем расширять наше предложение вместе с интересом клиентов и развитием законодательства".