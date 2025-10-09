Т2 и ОТП Банк договорились о создании совместных банковских продуктов на базе цифровых каналов

T2, российский оператор мобильной связи, и ОТП Банк объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве, направленного на разработку и развитие депозитных, кредитных и других банковских продуктов и сервисов для клиентов оператора. Т2, в свою очередь, окажет техническую поддержку в области информирования держателей карт ОТП Банка.

Документ подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и Сергей Симоненко директор по информационным технологиям ОТП Банка.

Т2 активно совершенствует цифровые сервисы и наращивает количество финансовых продуктов в партнерстве с крупнейшими банками России. Только за 2024 год количество пользователей финансовыми продуктами компании выросло на 36%, а количество выданных карт банков-партнеров Т2 увеличилось в 2,5 раза. Сотрудничество с ОТП Банком в области совместной разработки и запуска банковских продуктов для абонентов оператора поможет усилить роль Т2 на рынке FinTech и интегрировать в контур оператора новые возможности для совершения базовых финансовых операций.

На сегодняшний день Т2 уже сотрудничает с ОТП Банком в рамках запуска первого совместного продукта "Оформи дебетовую карту ОТП Банка и получи подписку MiXX S от Т2". И новое партнерство будет являться логическим продолжением объединения компетенций для создания уникальных предложений для клиентов.

В этом партнерстве компании определят приоритетные продуктовые направления и начнут работать над механизмом реализации и вывода на рынок новых финансовых услуг. Продвижение и развитие таких продуктов будет происходить на базе цифровых каналов Т2 и ОТП Банка. Т2 также намерена оказать ОТП Банку техническую поддержку в области информирования и отправки уведомлений об изменениях держателям карт.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"ОТП Банк обладает большой экспертизой в области создания финансовых продуктов, а Т2 — масштабной абонентской базой в 70 регионах страны. Объединение компетенций поможет клиентам и банка, и оператора получать действительно безопасные и персонализированные финансовые решения. Соглашение закладывает основу для создания удобной цифровой платформы, объединяющей телекоммуникационные и финансовые сервисы".

Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям ОТП Банка:

"Наша общая цель — сделать передовые финансовые услуги максимально простыми и доступными для абонентов Т2. Для этого мы создаем полноценную экосистему, включая совместные рабочие группы, которая позволит нам оперативно определять потребности клиентов, разрабатывать под них индивидуализированные решения и запускать востребованные продукты, обеспечивая высочайший уровень безопасности и сервиса".