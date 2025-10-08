16+
Банки Финансы

НСПК и ВТБ запускают новый способ оплаты покупок

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Национальная система платежных карт (НСПК) и ВТБ представили уникальный сценарий оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис позволит клиентам банка самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Об этом банк сообщил в рамках форума FINOPOLIS 2025.

Новый способ будет доступен в ВТБ Онлайн. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует. 

Функционал также будет доступен и пользователям ВТБ Pay. Пилотные платежи через сервис будут проведены в рамках FINOPOLIS 2025, а в следующем году он станет доступен всем клиентам pay-сервиса. 

"Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Теперь достаточно одним нажатием сформировать QR-код в ВТБ Онлайн или через ВТБ Pay и показать его продавцу — все операции проходят быстро, без необходимости вручную сканировать чужие коды и вводить данные. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.  

"Совместно с банками НСПК разрабатывает и совершенствует платежные сервисы для россиян. В этом году мы представили персональный QR-код, который будет отображаться прямо на экране смартфона. Такой сценарий особенно востребован в местах с высокой проходимостью в кассовой зоне — достаточно достать гаджет и за пару кликов сформировать код для оплаты. Сейчас решение проходит тестирование с рядом банков, пилотный проект продлится до начала апреля 2026 года", — отметил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин.

