16+
НОВИКОМ выдал первые карты "Мир" кубинским студентам

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) начал выдачу карт национальной платежной системы "Мир" кубинским студентам. Это стало возможным благодаря подписанию в октябре этого года Меморандума о сотрудничестве между банком и Министерством высшего образования Республики Куба. Первые карты были вручены учащимся вузов Санкт-Петербурга.

Первыми гражданами Кубы, получившими карты НОВИКОМа, стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь они смогут пользоваться всеми преимуществами, которые банк предоставляет своим клиентам, в том числе программами лояльности и скидками от многочисленных партнеров. Кроме того, сотрудники банка вручили иностранным клиентам памятные подарки.

"Выдача карт национальной платежной системы "Мир" студентам из Кубы — важный шаг в расширении финансовой инфраструктуры для граждан дружественных государств, обучающихся в России. Мы обеспечиваем им понятный и надежный платежный инструмент. И это не просто сервис для студентов, а часть системной работы по развитию международных расчетов и укреплению сотрудничества с Республикой Куба", — подчеркнул управляющий офисом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

Меморандум о сотрудничестве между НОВИКОМом и Министерством высшего образования Кубы предусматривает предоставление банковских услуг и поддержку кубинских студентов, обучающихся в российских вузах, а также популяризацию карты "Мир" среди жителей республики.

Банк сотрудничает с Кубой с 2016 года. В прошлом году НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство в республике. Основной целью развития международного сотрудничества является обеспечение стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковская поддержка двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

