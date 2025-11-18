16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт НОВИКОМ развивает сотрудничество с Владимирской областью В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года "Дома один": Сбер запустил игру-тренажёр для детей и подростков НОВИКОМ наградил лучших авиастроителей страны

Банки Финансы

ВТБ перевыпустил более 2 млн Пушкинских карт

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для удобства пользователей ВТБ начал перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. В ноябре банк выпустил более 2 млн Пушкинских карт, владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе.

Самыми активными регионами по подаче заявлений на выпуск карты стали Чувашская Республика, Тамбовская область, Рязанская область, Кемеровская область и Республика Мордовия.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке — она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени. 

Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно прямо сейчас: это можно сделать за минуту в приложении "Госуслуги Культура", приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30