Сбер выплатил бизнесу Поволжья более 2,57 млрд рублей для защиты от роста ставок

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер подвёл промежуточные итоги работы инструментов хеджирования для корпоративных клиентов Поволжья. С сентября 2023 года общий объем выплат компаниям превысил 2,57 млрд рублей. Эти средства стали финансовой поддержкой для бизнеса в период цикла повышения ключевой ставки Банка России. Об этом рассказала журналистам председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер в ходе пресс-конференции.

Инструменты хеджирования позволяют компаниям управлять процентными рисками:

  • Для кредитов с плавающей ставкой производные финансовые инструменты (ПФИ) работают как защита от роста платежей. При повышении ключевой ставки банк компенсирует клиенту часть возросших расходов.
  • Для кредитов с фиксированной ставкой ПФИ дают иную возможность: когда ставка на рынке снижается, клиент начинает получать от банка компенсационные выплаты. Это позволяет участвовать в улучшении рыночной конъюнктуры, не меняя основной кредитный договор.

Регулярное использование ПФИ даёт бизнесу возможность сделать финансовый результат компании более точным. В настоящее время банк развивает это направление, делая инструменты, ранее доступные в основном крупному бизнесу, понятными и удобными для средних и малых предприятий.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Мы наблюдаем стабильный рост спроса на производные финансовые инструменты со стороны наших клиентов в Поволжье. Если еще два года назад это были в основном клиенты крупных корпораций, то сегодня всё больше представителей малого бизнеса заинтересованы в инструментах, которые помогают нивелировать колебания рынка. Для них ценна возможность сделать свои финансовые потоки более предсказуемыми и защищенными от рыночной волатильности. Мы, со своей стороны, заинтересованы в сохранении долгосрочной устойчивости бизнеса в регионах нашего присутствия и оказываем соответствующую поддержку".

