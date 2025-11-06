16+
Цифровая поддержка: ВТБ упростил связь с банком при отсутствии мобильного интернета

6 НОЯБРЯ.
В условиях, когда мобильная связь может быть недоступна — будь то поездка за границу или просто нестабильный сигнал, — банки активно ищут способы оставаться на связи со своими клиентами. Приоритетом становится обеспечение непрерывного сервиса, когда для обращения в поддержку достаточно любого работающего интернет-подключения, будь то Wi-Fi или проводная сеть.

Ярким примером такого подхода стал ВТБ, который запустил новый канал для связи с клиентами. Банк разместил кнопку для онлайн-звонка в поддержку прямо на странице входа в ВТБ Онлайн. Это решение позволяет абонентам обратиться за помощью даже в нестандартной ситуации: если не получается войти в личный кабинет из-за забытого пароля или если на устройстве отсутствует мобильная связь. Достаточно подключиться к работающему Wi-Fi или проводному интернету. Аналогичная кнопка теперь доступна и на официальном сайте банка, делая поддержку еще более доступной.

Этот шаг особенно актуален для пользователей, находящихся за рубежом, где роуминг может быть дорогим или недоступным, а также в зонах с нестабильным покрытием сотовых сетей.

Стремление сделать обслуживание максимально удобным отражается и в других каналах коммуникации. Ежемесячно в поддержку ВТБ обращается свыше 11 млн клиентов, причем более половины из них предпочитают решать вопросы через чат. Консультацию можно получить не только в онлайн-банке, но и в популярных платформах — через чат-боты в мессенджере VK и на платформе MAX, где также доступен полноценный цифровой банк для совершения повседневных финансовых операций.

