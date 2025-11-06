Клиенты ВТБ могут позвонить в поддержку банка даже без мобильной связи

ВТБ добавил кнопку онлайн-звонка в поддержку банка на страницу входа в ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут обратиться в контакт-центр, даже если у них не работает мобильная связь — достаточно подключения к Wi-Fi.

Кнопка звонка в поддержку теперь расположена не только внутри онлайн-банка, но и на экране входа до авторизации. Если клиент по каким-то причинам не смог войти в личный кабинет — например, забыл пароль, — теперь он сможет позвонить в поддержку через интернет и получить помощь. Достаточно подключиться к работающему Wi-Fi или проводному интернету. Этот функционал актуален для пользователей, которые находятся за границей, или в зонах, где мобильная связь может временно отключаться. Также аналогичная кнопка добавлена и на сайт ВТБ, чтобы обратиться в поддержку могли не только клиенты банка.

Каждый месяц в поддержку банка обращается свыше 11 млн клиентов, из них 6 млн пишут в чат. Получить консультацию в чат-боте можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн, а также в мессенджере VK и на платформе MAX. Помимо консультаций в боте работает цифровой банк в VK и MAX, где можно совершать все повседневные финансовые операции непосредственно на платформе.