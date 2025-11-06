16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки усиливают борьбу за зарплатных клиентов с помощью геймификации Клиенты ВТБ могут позвонить в поддержку банка даже без мобильной связи Цифровая поддержка: ВТБ упростил связь с банком при отсутствии мобильного интернета НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка Новый сервис Сбера создаст интернет-магазин за несколько минут

Банки Финансы

Клиенты ВТБ могут позвонить в поддержку банка даже без мобильной связи

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ добавил кнопку онлайн-звонка в поддержку банка на страницу входа в ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут обратиться в контакт-центр, даже если у них не работает мобильная связь — достаточно подключения к Wi-Fi.

Кнопка звонка в поддержку теперь расположена не только внутри онлайн-банка, но и на экране входа до авторизации. Если клиент по каким-то причинам не смог войти в личный кабинет — например, забыл пароль, — теперь он сможет позвонить в поддержку через интернет и получить помощь. Достаточно подключиться к работающему Wi-Fi или проводному интернету. Этот функционал актуален для пользователей, которые находятся за границей, или в зонах, где мобильная связь может временно отключаться. Также аналогичная кнопка добавлена и на сайт ВТБ, чтобы обратиться в поддержку могли не только клиенты банка.

Каждый месяц в поддержку банка обращается свыше 11 млн клиентов, из них 6 млн пишут в чат. Получить консультацию в чат-боте можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн, а также в мессенджере VK и на платформе MAX. Помимо консультаций в боте работает цифровой банк в VK и MAX, где можно совершать все повседневные финансовые операции непосредственно на платформе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30