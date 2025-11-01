Жители Самарской области оценят работу банков по защите от мошенников

Банк России с 1 по 28 ноября проводит опрос граждан и организаций Самарской области по оценке безопасности финансовых услуг. На основе ответов Банк России вырабатывает решения, повышающие уровень киберграмотности людей и уровень доверия к финансовым институтам.

Опрос проводится на сайте Банка России и является анонимным.

Анкета содержит вопросы, касающиеся защиты банковских онлайн-сервисов, осведомленности о новых схемах мошенничества и способах защиты от них. Отдельный блок вопросов посвящен изучению опыта респондентов по взаимодействию с мошенниками.

Банку России важно знать, как часто участники опроса попадались на уловки злоумышленников, какие действия под их влиянием они совершили, какие правила безопасного финансового поведения удавалось вспомнить и какие способы мошенничества оказались наиболее распространены. Итоги опроса помогут понять, кто чаще всего становится жертвой обмана.

"Банк России постоянно работает над тем, чтобы защитить граждан от финансовых мошенников. Уже реализованы инициативы о возможности установить самозапрет на выдачу кредитов и займов, подключить сервис "второй руки", с помощью которого близкий человек сможет отклонить банковскую операцию, если она покажется ему подозрительной. Введен двухдневный период охлаждения для переводов на реквизиты из базы данных Банка России о мошеннических операциях. Результаты опроса помогут разработать дополнительные требования к банкам по защите прав потребителей финансовых услуг", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.