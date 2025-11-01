16+
Жители Самарской области оценят работу банков по защите от мошенников

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк России с 1 по 28 ноября проводит опрос граждан и организаций Самарской области по оценке безопасности финансовых услуг. На основе ответов Банк России вырабатывает решения, повышающие уровень киберграмотности людей и уровень доверия к финансовым институтам.

Опрос проводится на сайте Банка России и является анонимным. 

Анкета содержит вопросы, касающиеся защиты банковских онлайн-сервисов, осведомленности о новых схемах мошенничества и способах защиты от них. Отдельный блок вопросов посвящен изучению опыта респондентов по взаимодействию с мошенниками.

Банку России важно знать, как часто участники опроса попадались на уловки злоумышленников, какие действия под их влиянием они совершили, какие правила безопасного финансового поведения удавалось вспомнить и какие способы мошенничества оказались наиболее распространены. Итоги опроса помогут понять, кто чаще всего становится жертвой обмана.

"Банк России постоянно работает над тем, чтобы защитить граждан от финансовых мошенников. Уже реализованы инициативы о возможности установить самозапрет на выдачу кредитов и займов, подключить сервис "второй руки", с помощью которого близкий человек сможет отклонить банковскую операцию, если она покажется ему подозрительной. Введен двухдневный период охлаждения для переводов на реквизиты из базы данных Банка России о мошеннических операциях. Результаты опроса помогут разработать дополнительные требования к банкам по защите прав потребителей финансовых услуг", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

