ВТБ: альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К 2026 году альтернативные методы платежей — СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия — составят 47% всех безналичных платежей. В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты.

Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через такие каналы, как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.

Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сокращается (в 2025 г. — 58%, в 2026 г. — 53%). По оценкам ВТБ, 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.

"Мы наблюдаем не просто изменение предпочтений потребителей, а технологическую трансформацию платежной экосистемы. Быстрый рост альтернативных методов, обусловленный их функциональностью и интеграцией с цифровыми сервисами, свидетельствует о переходе к более гибкой и персонализированной модели платежей. Этот тренд, выражающийся в ускорении перехода от доминирования традиционных карточных решений к диверсифицированному платежному ландшафту, будет формировать рынок в ближайшие годы", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7–10 лет.

