16+
Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ преодолел отметку в 10 млн зарплатных клиентов. Сегодня регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 319 тыс. предприятий по всей стране. Каждый четвертый зарплатный клиент ВТБ — вкладчик, а программой лояльности банка активно пользуется 52% клиентов ежемесячно.

"Каждый третий активный клиент ВТБ минимум дважды в месяц получает СМС от нашего банка о зачислении зарплаты. В ВТБ зарплатные клиенты точно знают, что делать с полученными средствами дальше — разместить на вклад с повышенной ставкой, получать кешбэк рублями от покупок или дополнить кредитом на льготных условиях. Наш зарплатный проект отмечен экспертами рынка — в том числе признан лучшим по версии Frank RG в прошлом году. Но главное — это доверие миллионов клиентов самых разных профессий и регионов России, для которых мы работаем 24/7", — комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Лидерами по числу клиентов, получающих зарплату на карты ВТБ, остаются Москва и Санкт-Петербург, стремительный рост показывают зарплатные проекты с компаниями Сибири, Поволжья, Урала и Юга страны. Выбор в пользу ВТБ делают клиенты всех возрастных групп: треть из них моложе 35 лет, 37% — миллениалы, а на старшее поколение приходится 29% пользователей.

