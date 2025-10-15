Сбер поможет малому бизнесу выйти на торги в государственных и коммерческих закупках

Сбер запустил помощника на основе искусственного интеллекта для помощи малому бизнесу в участии в государственных и коммерческих закупках. Учитывая специфику каждой компании, ИИ-помощник разработает для неё индивидуальный пошаговый план. Сервис сопровождает предпринимателя на всех этапах — от регистрации в качестве участника торгов и подготовки документов до подачи заявки и заключения контракта. Он автоматически находит релевантные закупки, помогает оформить электронную подпись, получить банковскую гарантию и берёт на себя другие рутинные задачи.

Сценарий работает в системе интернет-банка СберБизнес, сейчас он доступен в веб-версии. Это часть отраслевого решения "Управление продажами" — в него интегрирован Giga-ассистент, который помогает клиенту пройти все необходимые шаги и быстрее выйти на госзакупки. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подключить бесплатное отраслевое решение Сбера для управления продажами.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Проблема доступа на этот рынок особенно актуальна. По данным министерства финансов в 2024 году 980 тысяч торгов на общую сумму 5 трлн рублей не состоялись из-за недостаточного числа участников. При этом, несмотря на рост общего объёма госзакупок на 7%, число поставщиков, напротив, снизилось на 15%.

Новые участники, особенно представители малого бизнеса, сталкиваются с объективными трудностями из-за сложной процедуры участия в торгах, которая требует специфических знаний и опыта. Для решения этой проблемы мы создали новый сервис — автоматизированную систему поддержки, которая самостоятельно подбирает оптимальные конкурсы для конкретной компании, анализирует условия закупок и предлагает расчёт стоимости банковской гарантии от Сбера.

Оформление и оплата гарантии займут всего несколько минут. Мы прогнозируем, что благодаря новому решению уже к концу 2025 года на рынок госзакупок выйдут более 400 новых участников торгов".