Банки Финансы

ОТП Банк открыл ключевое отделение в новом формате CareTech

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве открылось 27-е отделение ОТП Банка по адресу: Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, полностью обновленное в соответствии со стратегией банка — CareTech, которая объединяет в себе персональную заботу о клиентах и передовые технологии. Символическую ленточку перерезал президент ОТП Банка Илья Чижевский, директор дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева и руководитель территориального управления ОТП Банка Виктория Долгаева.

"Роль офлайн-отделений за последние годы изменилась: теперь их нужно меньше, но требования к удобству возросли. Мы видим их как точку для контакта, взаимодействия и создания прочных отношений с клиентами, которые дарят искренние положительные эмоции. Именно это понимание мы постарались вложить в новую концепцию, в те процессы, которые ей следуют. Мы уже сейчас видим, что с точки зрения клиентской удовлетворенности мы сделали огромный шаг вперед и CSI клиентов этим форматом вырос до 9,17 пунктов", — сказал Илья Чижевский на открытии.

В формате CareTech объединены лучшие сервисы для клиентов: электронная очередь, вход по биометрии, банкоматы нового поколения с идентификацией по лицу, безбумажные технологии обслуживания и современное оборудование для менеджеров. На помощь клиенту по большинству операций уйдет теперь не более 10 минут, при этом можно комфортно расположиться в любой точке нового пространства. Также для клиентов доступны: фирменный магазин мерча, комплементарная кофе-зона, бесплатный Wi-Fi и зарядные станции.

Банк запустил полномасштабную программу реновации своей сети в конце 2022 года, в рамках которой количество отделений ОТП Банка сократилось на 39%, а до конца 2025 года их число уменьшится до 60. При этом каждое обновленное отделение будет соответствовать концепции СareTech: "Мы доведем эту программу до конца и будем опираться на эти отделения, которые меняют свое предназначение с точек продаж и точек сервисного обслуживания в сторону построения долгосрочных отношений с клиентами", — подчеркнул Илья Чижевский.

Церемония открытия нового отделения ОТП Банка продолжилась приятными сюрпризами для посетителей: первые 30 клиентов получили памятные подарки. Посмотреть "распаковку" офиса можно в телеграм — канале банка.

