Илья Чижевский: "Цифровой рубль поможет в борьбе с мошенничеством"

9 ОКТЯБРЯ
Илья Чижевский, Президент ОТП Банка выступил на пленарной дискуссии "Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса" в рамках деловой программы юбилейного форума "Финополис" 8 октября 2025. В своем выступлении он рассказал о планах банка войти в проект даже раньше "дедлайна" и обозначил ключевые возможности внедрения цифрового рубля, выделив защиту наиболее уязвимых категорий граждан от мошенничества, и предложил создать единый центр идентификации смарт-контрактов.

Чижевский заявил, что Россия достигла значительных успехов в развитии цифровой валюты, не имеющих аналогов в мире. "Мы по сути с вами обсуждаем тему, которую смогли осилить страны, количество которых уместится в одну руку, и меня лично переполняет чувство гордости, что мы с вами сопричастны с этими изменениями", — отметил он.

Особый акцент был сделан на потенциале цифрового рубля как инструмента защиты граждан от мошенничества. "Цифровой рубль с его возможностями может быть спасением от проблем, вызванных социальной инженерией. Мы хотим предлагать решения на базе цифрового рубля, которые защитят наиболее уязвимые категории граждан, снизят вероятность мошенничества, обеспечат расследование и возврат средств".

Также спикер предложил интеграцию смарт-контрактов в сделки, где участниками являются как минимум три стороны. Например, когда происходит задержки рейса, вопрос компенсации решается автоматически. "Он автоматически регулируется, а мы избавляемся от бесчисленной документации, минимизируя затраты времени и сил", — пояснил он. При этом создание единого центра идентификации смарт-контрактов на базе Банка России, станет, по его словам, гарантом непредвзятости и позволит сделать значительный шаг вперед в популяризации и масштабировании применения как цифрового рубля, так и смарт-контрактов.

Комментируя результаты исследования, проведенного ОТП Банком совместно с Ассоциацией ФинТех и Аналитическим центром НАФИ, Илья Чижевский отметил: "Экспертное сообщество фокусируется на одних технологических трендах, респонденты — почти 1700 человек по всей стране — видят приоритеты иначе. Это говорит о том, что перед нами стоит масштабная задача по популяризации и разъяснению тех возможностей, которые перед нами, перед всеми открывает цифровой рубль, важно научить людей собирать кубик рубика новой цифровой реальности".

В заключение спикер подчеркнул, что банки и регулятор должны вместе заниматься популяризацией этого решения, чтобы инновации приносили ценность для человека, а не только для отрасли.

