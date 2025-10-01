16+
Банки Финансы

В Москве открылась штаб-квартира холдинга "РТ-Финанс"

МОСКВА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве состоялось открытие штаб-квартиры "РТ-Финанс", центра компетенций финансовых услуг Ростеха. Здесь разместятся все финансовые организации холдинга, в том числе откроется флагманский офис банка НОВИКОМ. Таким образом, предприятия и сотрудники Госкорпорации смогут получить весь спектр финансовых услуг, включая банковские, страховые и услуги негосударственного пенсионного обеспечения, по принципу "одного окна".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Холдинг "РТ-Финанс" создан в 2023 году по инициативе Госкорпорации Ростех в целях консолидации финансовых ресурсов и повышения эффективности управления предприятиями группы. На базе холдинга сформирована эффективная финансовая инфраструктура, обеспечивающая потребности и поддержку предприятий Корпорации и их сотрудников, для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественного промышленного сектора.

НОВИКОМ уже более 30 лет работает с промышленностью, финансируя проекты развития и модернизации производств. Его розничными клиентами являются сотрудники предприятий-партнеров. С 2016 года банк входит в контур Госкорпорации Ростех. Помимо НОВИКОМа, в холдинг "РТ-Финанс" входят АО "Еврофинанс Моснарбанк", "Тимер банк", "РФК-банк", некоммерческая организация "РТ-Взаимное страхование", компания "РТ-Страхование", Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" и компания "РТ-Регистратор".

"Открытие штаб-квартиры — важный шаг к созданию единой экосистемы финансовых сервисов Ростеха. Здесь в одном пространстве представлены ключевые компетенции, необходимые для предприятий Корпорации и их сотрудников. Это позволит нам работать эффективнее и предлагать максимально современный уровень сервиса", — отметил генеральный директор холдинга "РТ-Финанс" Андрей Кондратьев.

"Флагманский офис НОВИКОМа — это современное пространство, где клиент получит не только привычные банковские услуги, но и комплексное сопровождение. Мы уверены, что новый офис станет точкой притяжения для наших клиентов и партнеров, местом, где рождаются решения для будущего развития", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

