Банковское приложение глазами пользователей: удобное, безопасное и многофункциональное

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Большинству россиян (почти 80%) нравится, что в современных банковских приложениях есть не только финансовые сервисы. Таковы результаты исследования, которое провели медиахолдинг Rambler& Co и СберБанк Онлайн. В опросе приняли участие 90 тыс. активных пользователей банковских приложений по всей России. Из них тремя и более пользуются 37% опрошенных, двумя — 17%, одним — 21%.

На вопрос, насколько вам удобно, что все сервисы для разных жизненных потребностей находятся в банковском приложении, 46% респондентов ответили: "Очень удобно, не надо переключаться". 32% опрошенных сказали, что это удобно, но они используют разные приложения, и лишь 22% считают, что приложение банка подходит только для финансовых операций.

Как показал опрос, россияне больше всего ценят в банковском приложении: удобный и понятный интерфейс (так ответили 34% опрошенных), возможность совершать разные операции (30%), скорость их проведения (19%), а также надёжность и безопасность (13%). Лишь небольшой процент участников исследования назвали в числе приоритетных характеристик дизайн и возможность кастомизации "под себя".

Несмотря на большие возможности банковских приложений, самыми популярными операциям по-прежнему остаются финансовые — так ответили 65% опрошенных. 31% россиян также оплачивают там жилищно-коммунальные услуги. А ещё респонденты через банковское приложение заказывают продукты в супермаркетах, покупают билеты на мероприятия, пользуются автомобильными и медицинскими сервисами.

Эту тенденцию подтверждают и пользователи СберБанк Онлайн. Его ежемесячно используют уже 84 млн человек, из которых половина заходит в приложение каждый день. В конце прошлого года в нём появился раздел "Для жизни", в котором собраны выгодные нефинансовые сервисы Сбера и компаний-партнёров. С тех пор им воспользовались уже больше 40 млн человек. Самыми популярными стали предложения от Самоката (21,7%), Купера (12,3%), Мегамаркета (9,3%), СберЗдоровья (9,3%), СберПрайм (8,6%), Okko (8,5%) и др.

