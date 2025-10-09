Т2, ВТБ и Т1 объединяют усилия для борьбы с мошенничеством с помощью ИИ и зашифрованных данных

Т2, российский оператор мобильной связи, ВТБ и ИТ-холдинг Т1 заключили меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия мошенничеству с использованием технологий безопасного обмена данными и искусственного интеллекта. Документ был подписан на форуме "Финополис-2025".

Т2, ВТБ и Т1 договорились объединить экспертизу и инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий защиты клиентов банковских и телеком-сервисов. Основой совместной работы станет использование платформы "Криптоанклав" ИТ-холдинга Т1 — доверенной среды конфиденциальных вычислений, которая позволит безопасно объединять обезличенные наборы данных банка и оператора. В зашифрованном виде информация будет обрабатываться в защищенном контуре, исключающем несанкционированный доступ.

Компании планируют совместную разработку моделей машинного обучения на основе объединенных деперсонализированных исторических наборов данных банка и оператора. Такие алгоритмы помогут быстрее выявлять мошеннические схемы, сокращать число атак на клиентов и повышать качество оказываемых услуг.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Безопасность данных — основа доверия пользователей к цифровым сервисам. Ежедневно мы работаем с большими массивами информации, поэтому для нас критически важно находить новые и совершенные способы их защиты. В партнерстве с ВТБ и Т1 мы тестируем технологию криптоанклавов — защищенной вычислительной среды, которая позволяет объединять деперсонализированные данные без риска их утечки. Это направление способно существенно усилить инструменты противодействия мошенничеству, повысить точность скоринга и эффективность рекламных решений, а в перспективе — стать технологическим стандартом отрасли. Мы надеемся, что подобные инициативы получат поддержку регулятора — это позволит ускорить их сертификацию и масштабное внедрение".

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ:

"Как один из крупнейших банков на российском рынке, в качестве одного из своих приоритетов мы видим снижение числа случаев мошенничества со средствами пользователей. Помимо традиционных средств борьбы с мошенничеством мы применяем широкий комплекс технологических инструментов. Одним из них может стать применение технологии безопасного объединения данных, аккумулированных в банке и в компаниях из других отраслей. По проведенным пилотным проектам мы видим, что объединение данных банка и мобильного оператора дает ощутимое повышение эффективности борьбы с мошенничеством — позволяет быстрее разоблачать злоумышленников и защищать средства пользователей".

Дмитрий Харитонов, генеральный директор Т1:

"Платформа "Криптоанклав", которая будет использоваться в качестве доверенной среды безопасного объединения данных ВТБ и Т2, позволяет организовать безопасное объединение данных компаний из разных отраслей в едином пространстве. При этом она исключает возможность внешнего доступа на всех этапах работы с информацией, а также предоставляет полностью автоматизированные инструменты машинного обучения для обработки массивов, тем самым обеспечивая полную конфиденциальность. Сотрудничество между нашими компаниями — ведущими игроками на рынке — открывает новые возможности обеспечения информационной безопасности и противодействия мошенничеству, что внесет значимый вклад в безопасность граждан России".