Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2, ВТБ и Т1 объединяют усилия для борьбы с мошенничеством с помощью ИИ и зашифрованных данных

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Т2, российский оператор мобильной связи, ВТБ и ИТ-холдинг Т1 заключили меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия мошенничеству с использованием технологий безопасного обмена данными и искусственного интеллекта. Документ был подписан на форуме "Финополис-2025".

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2, ВТБ и Т1 договорились объединить экспертизу и инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий защиты клиентов банковских и телеком-сервисов. Основой совместной работы станет использование платформы "Криптоанклав" ИТ-холдинга Т1 — доверенной среды конфиденциальных вычислений, которая позволит безопасно объединять обезличенные наборы данных банка и оператора. В зашифрованном виде информация будет обрабатываться в защищенном контуре, исключающем несанкционированный доступ.

Компании планируют совместную разработку моделей машинного обучения на основе объединенных деперсонализированных исторических наборов данных банка и оператора. Такие алгоритмы помогут быстрее выявлять мошеннические схемы, сокращать число атак на клиентов и повышать качество оказываемых услуг.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Безопасность данных — основа доверия пользователей к цифровым сервисам. Ежедневно мы работаем с большими массивами информации, поэтому для нас критически важно находить новые и совершенные способы их защиты. В партнерстве с ВТБ и Т1 мы тестируем технологию криптоанклавов — защищенной вычислительной среды, которая позволяет объединять деперсонализированные данные без риска их утечки. Это направление способно существенно усилить инструменты противодействия мошенничеству, повысить точность скоринга и эффективность рекламных решений, а в перспективе — стать технологическим стандартом отрасли. Мы надеемся, что подобные инициативы получат поддержку регулятора — это позволит ускорить их сертификацию и масштабное внедрение".

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ:

"Как один из крупнейших банков на российском рынке, в качестве одного из своих приоритетов мы видим снижение числа случаев мошенничества со средствами пользователей. Помимо традиционных средств борьбы с мошенничеством мы применяем широкий комплекс технологических инструментов. Одним из них может стать применение технологии безопасного объединения данных, аккумулированных в банке и в компаниях из других отраслей. По проведенным пилотным проектам мы видим, что объединение данных банка и мобильного оператора дает ощутимое повышение эффективности борьбы с мошенничеством — позволяет быстрее разоблачать злоумышленников и защищать средства пользователей".

Дмитрий Харитонов, генеральный директор Т1:

"Платформа "Криптоанклав", которая будет использоваться в качестве доверенной среды безопасного объединения данных ВТБ и Т2, позволяет организовать безопасное объединение данных компаний из разных отраслей в едином пространстве. При этом она исключает возможность внешнего доступа на всех этапах работы с информацией, а также предоставляет полностью автоматизированные инструменты машинного обучения для обработки массивов, тем самым обеспечивая полную конфиденциальность. Сотрудничество между нашими компаниями — ведущими игроками на рынке — открывает новые возможности обеспечения информационной безопасности и противодействия мошенничеству, что внесет значимый вклад в безопасность граждан России".

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

