16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ и Ростех создадут проектный офис по мерам господдержки промышленности Банковское приложение глазами пользователей: удобное, безопасное и многофункциональное "Рососмотр" и Домклик: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов НОВИКОМ предоставил финансирование Министерству финансов Нижегородской области Илья Чижевский: обучение — базовая задача на всю жизнь

Банки Финансы

"Рососмотр" и Домклик: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Платформа цифровых осмотров "Рососмотр", выпускник акселератора Sber500, и сервис недвижимости Сбербанка "Домклик" продолжают развивать партнерство, запуская новые направления совместной работы. Об этом стало известно на международной конференции по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit.

Теперь возможности дистанционных осмотров доступны не только при первичной ипотеке, но и в ключевых сегментах жилищного кредитования: индивидуальном жилищном строительстве со счетами эскроу и вторичной ипотеке на загородную недвижимость.

С сентября 2025 года по всем сделкам индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу введена обязательная фото- и видеофиксация этапов строительства через "Рососмотр". Это необходимо для подтверждения целевого использования кредитных средств и раскрытия эскроу-счетов.

Отчитывается сам заемщик: в течение 5 рабочих дней с даты приемки соответствующего этапа (фундамент, несущие конструкции/стены, готовый объект) клиенту необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение осмотра через "Рососмотр". Такой механизм обеспечивает прозрачность сделок, защиту интересов банков и покупателей, а также гарантирует соответствие параметров строящегося дома условиям договора подряда и кредитного договора.

Еще одним направлением сотрудничества стало внедрение "Рососмотра" во вторичную ипотеку на загородную недвижимость. Для сделок купли-продажи домов в ипотеку цифровая платформа интегрируется с системой EVA. Это позволит профессиональным оценщикам самостоятельно проводить осмотры через "Рососмотр" либо направлять сценарии осмотров своим клиентам-продавцам. В результате покупатели будут получать достоверные фото- и видеоматериалы объектов, что ускоряет принятие решений и повышает доверие к сделке.

Александр Фокин, генеральный директор компании "Рососмотр": "Наше сотрудничество с Домклик выходит на новый уровень. Мы создаем цифровую основу достоверности в сфере жилищного кредитования — от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков, но и делает рынок более прозрачным и защищенным".

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка: "Сотрудничество с "Рососмотр" открывает блестящие возможности и перспективы для развития наших цифровых сервисов. Благодаря совместной работе мы внедрили новые технологий дистанционных осмотров как в сфере индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу, так и вторичной ипотеки на загородную недвижимость. Вместе мы сделали еще один уверенный шаг в создании безопасной среды на рынке недвижимости, где участники сделок пользуются самыми надежными и удобными инструментами".

В ближайшее время стороны продолжат совместную работу над сервисами цифровых осмотров, направленными на повышение удобства клиентов и снижение рисков в ипотечных сделках. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2