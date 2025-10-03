"Рососмотр" и Домклик: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов

Платформа цифровых осмотров "Рососмотр", выпускник акселератора Sber500, и сервис недвижимости Сбербанка "Домклик" продолжают развивать партнерство, запуская новые направления совместной работы. Об этом стало известно на международной конференции по технологическому предпринимательству Moscow Startup Summit.

Теперь возможности дистанционных осмотров доступны не только при первичной ипотеке, но и в ключевых сегментах жилищного кредитования: индивидуальном жилищном строительстве со счетами эскроу и вторичной ипотеке на загородную недвижимость.

С сентября 2025 года по всем сделкам индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу введена обязательная фото- и видеофиксация этапов строительства через "Рососмотр". Это необходимо для подтверждения целевого использования кредитных средств и раскрытия эскроу-счетов.

Отчитывается сам заемщик: в течение 5 рабочих дней с даты приемки соответствующего этапа (фундамент, несущие конструкции/стены, готовый объект) клиенту необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение осмотра через "Рососмотр". Такой механизм обеспечивает прозрачность сделок, защиту интересов банков и покупателей, а также гарантирует соответствие параметров строящегося дома условиям договора подряда и кредитного договора.

Еще одним направлением сотрудничества стало внедрение "Рососмотра" во вторичную ипотеку на загородную недвижимость. Для сделок купли-продажи домов в ипотеку цифровая платформа интегрируется с системой EVA. Это позволит профессиональным оценщикам самостоятельно проводить осмотры через "Рососмотр" либо направлять сценарии осмотров своим клиентам-продавцам. В результате покупатели будут получать достоверные фото- и видеоматериалы объектов, что ускоряет принятие решений и повышает доверие к сделке.

Александр Фокин, генеральный директор компании "Рососмотр": "Наше сотрудничество с Домклик выходит на новый уровень. Мы создаем цифровую основу достоверности в сфере жилищного кредитования — от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков, но и делает рынок более прозрачным и защищенным".

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка: "Сотрудничество с "Рососмотр" открывает блестящие возможности и перспективы для развития наших цифровых сервисов. Благодаря совместной работе мы внедрили новые технологий дистанционных осмотров как в сфере индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу, так и вторичной ипотеки на загородную недвижимость. Вместе мы сделали еще один уверенный шаг в создании безопасной среды на рынке недвижимости, где участники сделок пользуются самыми надежными и удобными инструментами".

В ближайшее время стороны продолжат совместную работу над сервисами цифровых осмотров, направленными на повышение удобства клиентов и снижение рисков в ипотечных сделках.