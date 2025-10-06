ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты

Результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025, показали, что половина молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство из них активно пользуются несколькими картами.

Большинство россиян до 25 лет пользуются 2-3 картами, у 27% есть только одна активная карта, а у 16% их количество достигает четырех и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится одной картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2–3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Большинство респондентов заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. 37% советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами. Еще треть указали, что приняли решение самостоятельно, а 27% доверились мнению семьи и друзей.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи:

Удобное мобильное приложение (выбрали 60% опрошенных);

Бесплатное обслуживание (55%);

Программа лояльности и бонусы (47%);

Скорость обслуживания и удобство сервисов (35%);

Стильный дизайн карты (17%).

Важное значение при выборе банка для 75% опрошенной молодежи является их отношение к бренду. Этот показатель особенно высокий в Южном (89%) и Центральном (86%) округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%).

Чаще всего молодые люди оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах — это отметили 53% респондентов. На онлайн-покупки приходится 21%, а еще 10% используют карту для оплаты проезда на общественном транспорте.