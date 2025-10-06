16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты НОВИКОМ и Ростех создадут проектный офис по мерам господдержки промышленности Банковское приложение глазами пользователей: удобное, безопасное и многофункциональное "Рососмотр" и Домклик: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов НОВИКОМ предоставил финансирование Министерству финансов Нижегородской области

Банки Финансы

ВТБ узнал, как молодежь выбирает банковские карты

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Результаты опроса ВТБ, проведенного к форуму FINOPOLIS 2025, показали, что половина молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство из них активно пользуются несколькими картами.

Большинство россиян до 25 лет пользуются 2-3 картами, у 27% есть только одна активная карта, а у 16% их количество достигает четырех и более. При этом количество дебетовых карт у молодых людей в разных регионах заметно отличается: в Северо-Западном округе половина опрошенных обходится одной картой, молодежь Южного округа в 83% случаев предпочитает держать в кошельке 2–3 карты, а в Центральном округе чаще пользуются 4 и более картами.

Большинство респондентов заявили, что самостоятельно принимают решение о выборе банка для выпуска своей первой карты. 37% советовались с близкими, но окончательный выбор делали сами. Еще треть указали, что приняли решение самостоятельно, а 27% доверились мнению семьи и друзей.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи:

  • Удобное мобильное приложение (выбрали 60% опрошенных);
  • Бесплатное обслуживание (55%);
  • Программа лояльности и бонусы (47%);
  • Скорость обслуживания и удобство сервисов (35%);
  • Стильный дизайн карты (17%).

Важное значение при выборе банка для 75% опрошенной молодежи является их отношение к бренду. Этот показатель особенно высокий в Южном (89%) и Центральном (86%) округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%).

Чаще всего молодые люди оплачивают покупки в супермаркетах и магазинах — это отметили 53% респондентов. На онлайн-покупки приходится 21%, а еще 10% используют карту для оплаты проезда на общественном транспорте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2