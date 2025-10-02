16+
Герман Греф, Дмитрий Чернышенко и Кристина Кострома оценили потенциал технологических стартапов

Банки Финансы

Герман Греф, Дмитрий Чернышенко и Кристина Кострома оценили потенциал технологических стартапов

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках международного Moscow Startup Summit президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома — посетили выставку технологических решений, где представлено 60 стендов стартапов. Участие приняли 41 команда из России и 19 стартапов из 12 зарубежных стран, включая Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и Францию.

Гости ознакомились с рядом наиболее перспективных проектов, которые несут пользу людям, бизнесу и городу.

Так, стартап InBoost позволяет почти вдвое сократить затраты на работу с искусственным интеллектом и быстрее выводить новые продукты на рынок. Photonica из Санкт-Петербурга развивает фотонику и дисплеи нового поколения — её голографические экраны и очки дополненной реальности открывают возможности для образования, медицины и индустрии развлечений, а установки нано-импринт литографии применимы в микроэлектронике. Стартап "Геофотоника" работает над созданием системы спутниковой связи нового поколения: она позволит получать интернет-сигнал прямо на устройство без дополнительного оборудования и при этом снизит энергопотребление вдвое, что особенно важно для массового доступа к связи.

Пользу для городской среды и инфраструктуры демонстрируют другие российские команды. Биотех-стартап "Микокарст" нашёл способ "самозалечивания" каменных конструкций с помощью спор грибов, что продлевает жизнь памятников и зданий. Компания "СВЕРХ" представила автономные микродроны, которые проводят инвентаризацию на складах без участия операторов и помогают бизнесу экономить ресурсы. "Тьюбот" показал роботизированные комплексы для диагностики трубопроводов, повышающие безопасность. Hemotech-ai разрабатывает неинвазивный глюкометр на базе нейросетей, облегчая жизнь пациентам и врачам.

Сильные примеры продемонстрировали и международные участники. Бразильская компания SciCrop показала AI-платформу для агробизнеса, которая прогнозирует урожайность и оптимизирует логистику, при этом обеспечивая полный суверенитет данных. Индийский стартап Alchemyst AI предложил инфраструктурную платформу для мультиагентных AI-систем, решающую проблему "амнезии" больших языковых моделей — ее уже используют международные корпорации. Другая индийская компания — Satleo — разработала технологию "теплового интеллекта", позволяющую в 25 раз повысить точность мониторинга Земли из космоса и отслеживать утечки нефти и газа, пожары и выбросы парниковых газов. А Assessli из Калькутты создала проприетарную "большую поведенческую модель", которая объединяет миллионы параметров для гипер-персонализации в медицине, образовании и финансах.

Международный саммит в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit проходит 1–2 октября на территории СберСити. Организаторы — Сбер и правительство Москвы.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

