Управленцы одного из крупных банков направят почти 6 млрд рублей на выплату дивидендов

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Совет директоров ОТП Банка вынес рекомендацию общему собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года. Предлагаемый размер выплаты — 0,02 рубля на одну акцию. Источник выплат — часть прибыли, полученной за указанный период. Сообщение опубликовано на Лента.ру.

Согласно приведённым данным, на дивидендные выплаты за 3 квартал 2025 года может быть направлено около 6 млрд рублей. Это на 32% превышает объём выплат за аналогичный период прошлого года. Совокупный размер промежуточных дивидендов за 2025 год потенциально превысит 21 млрд рублей.

ОТП Банк придерживается практики регулярных дивидендных выплат. В частности: на промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года было направлено 15,6 млрд рублей. Также ОТП Банк занял 21-е место по размеру активов (при отсутствии корпоративного кредитования) в рэнкинге "Интерфакс‑100" за 3 квартал 2025 года.

