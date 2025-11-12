16+
Одно решение на все случаи: более 25 тыс. самарцев выбрали Карту жителя региона от Сбера

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За последние пять месяцев Карту жителя от Сбера в Самарской области выбрали свыше 25 тыс. человек. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Карта жителя объединяет в себе несколько функций: от получения социальных выплат и льготного проезда до повседневных банковских операций. Жители региона могут выпустить Карту жителя на карте "Мир" в специальном дизайне либо подключить этот сервис к своей действующей СберКарте, выпускаемой на базе платежной системы "Мир" (в этом случае выпуск дополнительной карты не требуется). Подключиться к проекту можно буквально за несколько минут в приложении СберБанк Онлайн, не выходя из дома, или обратиться в офис банка.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Для нас важно, чтобы технологии приносили реальную пользу людям, делали их жизнь проще. Карта жителя — это как раз тот случай, когда инновации служат для удобства и заботы о человеке. Проект помогает объединить несколько услуг в одной карте, что делает получение льгот и ведение повседневных дел по-настоящему простым и удобным. Такой человекоцентричный подход — когда мы думаем в первую очередь об интересах клиента и о том, как облегчить ему жизнь — лежит в основе продуктов Сбера. Мы видим, как эта польза находит отклик у самарцев, и будем продолжать развивать проект, чтобы он помогал как можно большему числу людей".

Сегодня Карта жителя Самарской области позволяет: использовать банковскую карту в качестве электронного проездного, в том числе льготного, получать социальные выплаты, совершать повседневные покупки как обычной банковской картой, оплачивать ЖКХ и другие услуги, получать скидки, бонусы партнёров программы более чем в 120 точках. Кроме того, Карта позволяет оплачивать билеты на мероприятия у партнера kassir.ru без сервисного сбора.

