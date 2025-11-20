Самарских бойцов студотрядов отметили на закрытии 66-го трудового семестра

С 13 по 16 ноября в Красноярске прошел всероссийский слет, который подвел итоги 66-го трудового сезона Российских студенческих отрядов. Самарская область уверенно вошла в число сильнейших: пара проводников региона заняла второе место в конкурсе профмастерства среди 24 отделений, председатель правления Самарского регионального отделения РСО Ольга Бурлакова получила благодарность генерального директора ОАО "РЖД", а Ксения Хитрова, руководитель PR-отдела Самарского РО РСО, стала победителем национальной премии "Труд крут" в номинации "Репортажное фото".

"Всероссийский слет РСО вновь показал, что студенческие отряды умеют работать масштабно и профессионально. За эти дни вместе с 3 000 участников мы провели десятки площадок, приняли важные решения и отметили лучшие проекты. Все это — ради наших ребят, чтобы у них были возможности для труда, развития, дружбы и уверенного движения вперед. Впервые мы наградили Героев РСО — молодых людей, проявивших отвагу и человечность. Их поступки доказывают: наше движение объединяет не только трудом, но и ценностями, которые делают страну еще сильнее. Уже в декабре мы презентуем Наблюдательному совету стратегию развития РСО до 2030 года, и вступим в новый год, полный новых задач, побед и успехов!", — отметила Юлия Дрожжина, председатель правления РСО, член комитета Госдумы по охране здоровья.

Конкурс проводников включал теорию, практику и творческий этап. На практической части участники искали технические и сервисные неисправности в пассажирском вагоне и отрабатывали пожарную безопасность. По итогам самарская пара стала второй в стране. На площадке РЖД заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Саратов вручил Ольге Бурлаковой Благодарность генерального директора. Победителей медийных номинаций "Труд крут" объявляли партнеры слета, награду Ксении Хитровой вручила менеджер стратегических проектов VK Юлия Серна.

В 2025 году в студотрядах Самарской области работали более 3,7 тысячи бойцов. Задействованы все основные направления: педагогические, производственные, строительные, проводники, сельскохозяйственные и путинные, сервисные, трудовые отряды подростков, медицинские. Региональная линейка показывает рост вовлеченности и разнообразие площадок для первого трудового опыта.

Системная поддержка движения закреплена законом Самарской области о студенческих отрядах.

Работодателями самарских бойцов стали крупные предприятия и учреждения: АО "АвтоВАЗ", филиал ПАО "Россети-Волга" "Самарские распределительные сети", Куйбышевский филиал АО "ФПК", ООО "НОВА", а также сети общепита и летние оздоровительные лагеря области. Подготовка кадров шла по востребованным профессиям — от монтера пути и арматурщика до вожатого. По ряду позиций подготовлены десятки и сотни специалистов, что закрывало сезонные задачи работодателей и усиливало кадровый резерв региона.

Организаторами мероприятия выступают Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Генеральным партнером слета выступает ПАО "Газпром", спонсором мероприятия является АО "Россельхозбанк", стратегический партнер — технологическая компания VK, генеральный информационный партнер — ТАСС. Партнерами слета также выступают Госкорпорация "Росатом", ПАО "Россети", Росмолодежь и проект "Больше, чем работа".