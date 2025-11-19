Участники из Самарской области готовятся к Международному кремлевскому благотворительному кадетскому балу

В декабре в Москве состоится юбилейный X Международный кремлевский благотворительный кадетский бал. В этом году мероприятие проводится в честь Года защитника Отечества, объявленного в России президентом Владимиром Путиным, и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в поддержку СВО. Темы предстоящего кадетского бала подчеркивают преемственность поколений и важность служения родине.

Патриотический проект "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит в Москве ежегодно с 2016 г. при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций. Мероприятие стало площадкой международной дружбы, символом единства, патриотизма и межкультурного диалога. Его участники — обучающиеся общеобразовательных организаций и кадетских корпусов, высших ведомственных военных учреждений, молодежных патриотических клубов, детских социальных учреждений и молодежных творческих центров из всех российских регионов.

"В этом году количество заявок просто огромное, и мы благодарим всех, кто проявил интерес к проекту, прислав заявки", — поделилась руководитель проекта Международный кремлевский кадетский бал Юлия Кирпичникова.

От Самарской области к участию в МБКБ готовятся делегации из нескольких образовательных учреждений: военно-патриотического клуба "Кадеты Авиации" им. Героя России генерал- майора Т. А. Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", военно-патриотического клуба "Звездный десант" Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е. А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса МВД РФ, школы № 177, школы № 1 Нефтегорска.

"Лицеисты принимают участие в мероприятии в седьмой раз. В этом году бал проводится в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку бойцов специальной военной операции. Международный кремлевский бал — особенное событие, которое объединяет историю нашей родины и лучшие традиции патриотического воспитания молодежи. Участие в нем станет для юнармейцев достойным примером любви к отечеству и уважения к истории нашего народа. При подготовке лицеисты изучают танцевальную программу и готовят видеопрезентацию "Гордость России", новогоднее пожелание участникам СВО", — рассказала директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова.

"Кремлевский кадетский бал — мощный стимул для нашего дальнейшего развития и обучения. Это трамплин, высокие цели и задачи", — поделился кадет самарской школы № 177 Роман Васильев.

В рамках подготовки к Международному кремлевскому благотворительному кадетскому балу ребята готовят письма героям СВО, изучают 11 вариаций бальных танцев.

"Чувство гордости, ответственности испытывают тысячи участников Международного кадетского бала, однозначно значимого события в нашей стране", — считает Карина Васильева, участница бала из школы № 177.

Воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России в пятый раз будут принимать участие в Международном кремлевском благотворительном кадетском бале. Под руководством педагога дополнительного образования (хореографа) они отрабатывают до совершенства движения полонеза, польки, праздничного вальса и других бальных танцев и ждут встречи с товарищами из всех субъектов РФ и дружественных стран. "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал сохраняет традиции российского офицерства, на которое всегда было принято равняться. Это праздник мужественности, красоты и грации, и счастливая возможность продемонстрировать прекрасную выправку и стать", — уверены воспитанники единственного в стране кадетского корпуса МВД России.