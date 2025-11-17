16+
Общество

В Тольятти изменится схема движения транспорта по ул. Победы

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти с 18 ноября перекроют ул. Победы, сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Автограда.

Ул. Победы — в границах дома  50 — будет закрыта с 8:00 18 ноября до 18:00 20 ноября.

Схемы движения муниципальных автобусных маршрутов №№ 12, 13, 21, 21в, 124, 127, а также межмуниципальных автобусных маршрутов №№ 137, 303, 313, 314 вносятся следующие изменения:

— маршруты №№ 12, 13 при движении в направлении Автозаводского района: … ул. Мира — ул. Победы — ул. Гагарина — ул. Ленина — Молодежный б-р — ул. Победы и далее по существующей схеме. При движении в направлении Центрального района: … б-р 50 лет Октября — ул. Ленина — ул. М. Горького — ул. Победы — Молодежный б-р — ул. Ленина и далее по существующей схеме.

— маршруты №№ 21, 21в при движении в направлении Автозаводского района: … ул. Мира — ул. Победы — ул. Гагарина — ул. Ленина — Молодежный б-р — ул. Победы — б-р 50 лет Октября и далее по существующей схеме. При движении в направлении Центрального района: … б-р 50 лет Октября — ул. Победы — Молодежный б-р — ул. Ленина — ул. Гагарина — ул. К. Маркса — ул. Мира и далее по существующей схеме.

— маршруты №№ 124, 127, 137, 303, 313, 314 при движении в направлении Автозаводского района: … ул. Мира — ул. Победы — ул. Гагарина — ул. Ленина — Молодежный б-р — ул. Победы и далее по существующей схеме. При движении в направлении Центрального района: маршруты №№ 124, 127, 303, 313, 314:… ул. Победы — Молодежный б-р — ул. Ленина — ул. Гагарина — ул.
К. Маркса — ул. Мира и далее по существующей схеме, маршрут № 137 — по существующей схеме.

