16+
Общество

В Самарской области открыли еще два агротехкласса по проекту "Кадры в АПК"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Еще два агротехнологических класса открыты в Самарской области в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". Новые образовательные пространства в средних школах №1 и №2 села Приволжье созданы в партнерстве с сельхозпроизводителями и промышленными предприятиями Приволжского района и станут стартовой площадкой для будущих аграриев, инженеров и биотехнологов.

Напомним, на прошлой неделе два новых модернизированных и переоборудованных учебных класса открылись в школе №2 поселка Усть-Кинельский.

Новые агротехклассы создаются в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина.

Агротехнологический профиль предусматривает углубленное изучение биологии, химии, физики и математики через призму агронауки. Ученики будут осваивать азы агроинженерии, изучать новейшее сельскохозяйственное оборудование, проводить лабораторные исследования и создавать междисциплинарные проекты.

"В начале 2025 г. нами планировалось открытие всего лишь трех классов, но их количество было увеличено в связи с реальной потребностью в подготовке кадров в сельских территориях. Кроме того, растет и интерес к обучению в профильных классах со стороны школьников и их родителей. Так, в селе Новое Ганькино Исаклинского района на момент открытия агротехкласса записалось всего семь детей, а сейчас их около 30", - отметила руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального Минсельхоза Лейли Мифтахова.

Агротехкласс в школе №1 с. Приволжье оснащен по последнему слову техники: гидропонной установкой, интерактивными стендами, симуляторами трактора и комбайна, 3D-принтером и метеостанцией. Здесь 28 учащихся 7-х и 10-х классов уже начали осваивать профили "агроинженерия" и "генетика и селекция растений".

"У нас в школе праздник - открылся агротехнологический класс. Это большой вклад в будущее, мое и моих одноклассников. Мы уже опробовали оборудование и готовы к новым знаниям", - поделился новостями ученик 10 класса Тимофей Митин.

Инициаторами и инвесторами проекта в Приволжском районе выступили крестьянско-фермерские хозяйства Евгения Цирулева и Олега Косолапова, а также самарский производитель сельхозтехники "Пегас-Агро". "Хотеть - одно, а понять, подходит ли тебе дело земли и технологий - совсем другое", - объяснил ключевую цель Олег Косолапов. Евгений Цирулев подчеркнул важность преемственности: "Машины и приборы не работают без человека. Надо не только учиться самому, но и учить других".

В школе №2 агротехкласс создан при поддержке ООО "Сев-07". Инвестор вложил около 5 млн рублей, 90% из которых компенсируются государством в рамках федерального проекта. Здесь 60 школьников уже создают 3D-модели, программируют умные теплицы, выращивают микрозелень без почвы и строят цифровые копии школы с помощью дронов.

"Это не просто новый кабинет, а стартовая площадка для креативных идей", - говорят ученики.
Проект включает и поддержку педагогов. Преподаватели агротехклассов прошли специализированную подготовку и могут получать стимулирующие выплаты до 30 тысяч рублей в месяц. При этом сельхозпроизводители получают компенсацию до 95% затрат на оплату труда наставника.
Обучение тесно интегрировано с профильными вузами и колледжами - Самарским ГАУ, Обшаровским и Безенчукским аграрными колледжами - и сопровождается практиками на предприятиях.

Подготовка кадров - один из ключевых векторов развития АПК региона. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал это, уже дважды поручив повысить размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе. Планируется, что в 2026 году выпускники вузов в АПК смогут получать единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей - 207 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года эти выплаты смогут получать молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна.

На создание современных агротехклассов в 2025 г. в регионе направлено порядка 30 млн рублей. В восьми действующих агротехклассах Самарской области уже обучаются 164 школьников.

