В новогодние праздники самарцам будут доступны 34 направления полетов

Аэропорт Курумоч сформировал расписание на новогодние праздники. В каникулы будут выполняться рейсы по 17 внутрироссийским и 17 международным направлениям, обслуживать их будет 21 авиакомпания.

Основные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск. Традиционно в городах готовятся встречать туристов яркими новогодними программами и необычными мероприятиями.

Наиболее загруженным днем в праздничные дни для аэропорта станет 9 января, когда специалистам авиагавани предстоит принять 38 и отправить 39 рейсов. Меньше всего бортов прибудет в Курумоч 1 января. Ожидается, что последним внутренним рейсом в уходящем 2025 году станет рейс авиакомпании "Победа", который отправится в Пулково в 21:30 31 декабря.

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air в Утапао встретят Новый год в полете — их рейс вылетит из Самары в 22.00

Первым бортом, который примет международный аэропорт Курумоч в 2026 году, станет самолет авиакомпании flydubai, прибывающий в 03:55 1 января из Дубая (ОАЭ).

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.