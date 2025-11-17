По ночам в Самаре будет ограничено движение на пяти перекрестках в связи с ремонтом трамвайных путей

В Самаре стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта и будет выполняться с позднего вечера до утра.

С 23:00 до 5:00 ограничивать будут только движение личного автотранспорта горожан через переезды.

На первом перекрестке, находящемся на ул. Ташкентской в районе бывшего ТЦ "Колизей", подрядчик приступит к демонтажным работам вечером 17 ноября.

Также сверстан дальнейший предварительный график:

- на переезде возле остановки "СОКБ им. Середавина" по ул. Ташкентской работы планируют начать в ночь с 19 на 20 ноября,

- на переезде у остановки "Лесная" по ул. Ташкентской — в ночь с 22 на 23 ноября,

- на пересечении улиц Ташкентской и Силина — в ночь с 27 на 28 ноября,

- на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Нагорной — в ночь со 2 на 3 декабря.

Все работы будут завершены до конца этого года. В случае благоприятной погоды этот срок может быть сокращен до конца первой декады декабря, сообщает городской департамент транспорта.