ИИ-модель от Сбера поможет врачам анализировать здоровье сердца пациентов Современная диагностика для жителей Отрадного: в больнице установили новый компьютерный томограф Два новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях Депутаты губернской думы ознакомились с ходом строительства детской поликлиники в Самаре 1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа

Здравоохранение Общество

В Самарской области предоставляют новые возможности юным пациентам с сахарным диабетом

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Евгения Михайлова рассказала о современной диагностике сахарного диабета.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Пять лет назад мы могли диагностировать сахарный диабет только тогда, когда болезнь уже проявляла себя яркими симптомами: жажда, потеря веса, высокий уровень сахара в крови. Сегодня благодаря достижениям современной науки мы можем выявлять диабет на самых ранних стадиях и даже отодвигать его начало на годы, а порой и на десятилетие", - рассказывает Евгения Михайлова.

Существуют три фазы сахарного диабета: от аутоиммунитета до клинических проявлений. Когда пациент попадает в стационар с симптомами - это уже третья фаза заболевания, клиническая. До нее существуют еще две, которые теперь научились распознавать.

Первая фаза: в организме появляются аутоантитела к клеткам поджелудочной железы. Существует пять видов таких антител, и в Самаре могут анализировать четыре из них. "Если у ребенка есть близкие родственники с сахарным диабетом 1 типа (родители, братья, сестры) и при этом уровень сахара в крови в норме, но обнаружены два или более положительных аутоантител, то в течение ближайших нескольких лет у него высок риск развития диабета первого типа", - поясняет Евгения Михайлова.

Вторая фаза: Уровень сахара в крови начинает колебаться, отклоняясь от нормы. Он может быть как слишком низким, так и слегка повышенным, но еще не достигает диабетических значений.
За такими пациентами активно наблюдают и создают единую базу данных по всей России.

Благодаря импортозамещению в России появились собственные высококачественные инсулины, не уступающие зарубежным аналогам. "Наши пациенты полностью обеспечены необходимым лечением. Современные методы введения инсулина, такие как инсулиновые помпы, в сочетании с непрерывным мониторингом глюкозы предоставляют нашим пациентам беспрецедентные возможности. Они могут знать уровень сахара в крови каждые пять минут, не прибегая к частым проколам пальца", - отмечает врач.

Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и поддержке правительства Самарской области у пациентов с сахарным диабетом есть все необходимое для полноценной жизни: современные лекарства, технологии и знания. С ними проводят регулярные занятия в стационарных и амбулаторных школах для пациентов с диабетом, чтобы передать всю необходимую информацию.

Специалисты напоминают: при наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. При необходимости пациента направят в специализированный стационар Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой или в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу.

