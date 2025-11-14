В Самарской области предоставляют новые возможности юным пациентам с сахарным диабетом

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Евгения Михайлова рассказала о современной диагностике сахарного диабета.
"Пять лет назад мы могли диагностировать сахарный диабет только тогда, когда болезнь уже проявляла себя яркими симптомами: жажда, потеря веса, высокий уровень сахара в крови. Сегодня благодаря достижениям современной науки мы можем выявлять диабет на самых ранних стадиях и даже отодвигать его начало на годы, а порой и на десятилетие", - рассказывает Евгения Михайлова.
Существуют три фазы сахарного диабета: от аутоиммунитета до клинических проявлений. Когда пациент попадает в стационар с симптомами - это уже третья фаза заболевания, клиническая. До нее существуют еще две, которые теперь научились распознавать.
Первая фаза: в организме появляются аутоантитела к клеткам поджелудочной железы. Существует пять видов таких антител, и в Самаре могут анализировать четыре из них. "Если у ребенка есть близкие родственники с сахарным диабетом 1 типа (родители, братья, сестры) и при этом уровень сахара в крови в норме, но обнаружены два или более положительных аутоантител, то в течение ближайших нескольких лет у него высок риск развития диабета первого типа", - поясняет Евгения Михайлова.
Вторая фаза: Уровень сахара в крови начинает колебаться, отклоняясь от нормы. Он может быть как слишком низким, так и слегка повышенным, но еще не достигает диабетических значений.
За такими пациентами активно наблюдают и создают единую базу данных по всей России.
Благодаря импортозамещению в России появились собственные высококачественные инсулины, не уступающие зарубежным аналогам. "Наши пациенты полностью обеспечены необходимым лечением. Современные методы введения инсулина, такие как инсулиновые помпы, в сочетании с непрерывным мониторингом глюкозы предоставляют нашим пациентам беспрецедентные возможности. Они могут знать уровень сахара в крови каждые пять минут, не прибегая к частым проколам пальца", - отмечает врач.
Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и поддержке правительства Самарской области у пациентов с сахарным диабетом есть все необходимое для полноценной жизни: современные лекарства, технологии и знания. С ними проводят регулярные занятия в стационарных и амбулаторных школах для пациентов с диабетом, чтобы передать всю необходимую информацию.
Специалисты напоминают: при наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. При необходимости пациента направят в специализированный стационар Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой или в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу.
