Общество

Родители Самарской области встретились с лектором Общества "Знание"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадках Образовательного центра "Южный Город" и школы № 1 "Образовательный Центр" п. г. т. Смышляевка прошли встречи родительских сообществ с лектором Российского общества "Знание", президентом Благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной. Участниками стали более 1500 родителей и педагогов Самарской области.

Фото: Российское общество "Знание"

Встречи были посвящены вопросам воспитания и социализации детей. Мероприятия были организованы для обмена опытом и поиска эффективных решений актуальных вызовов, с которыми сталкиваются современные семьи.

"Родительское сообщество, пожалуй, самое чувствительное из всех. Мамы и папы ищут ответы на существующие вызовы везде: в семье и обществе, в опыте поколений и в своем собственном. Эти ответы не лежат на поверхности, но они есть, и в многодетной семье, где жизненный опыт концентрирован, они зачастую находятся быстрее обычного", — подчеркнула Наталья Москвитина.

В рамках встреч лектор затронула ключевые аспекты, способствующие успешной интеграции ребенка в общество. Эксперт отметила, что многодетная семья сама по себе является мощным ресурсом для развития социальных навыков у детей. Постоянное взаимодействие с братьями и сестрами в безопасной семейной среде учит детей договариваться, делиться и выстраивать коммуникацию, что в дальнейшем облегчает их адаптацию в любом коллективе.

Особый акцент она сделала на практико-ориентированном подходе в воспитании. Вместо длинных наставлений эффективной стратегией является принцип "Не говори, а делай вместе с ребенком". Совместная деятельность — будь то творчество, спорт или домашние обязанности — укрепляет связь и становится лучшим уроком.

Еще одним важным правилом, прозвучавшим в ходе обсуждения, стал принцип "Один ребенок — одно мероприятие". Он подразумевает необходимость организации персонального времени, которое родитель проводит с каждым из своих детей индивидуально. Это позволяет укрепить эмоциональную связь, лучше узнать интересы и особенности личности ребенка и дать ему почувствовать свою уникальную ценность в семье.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".

