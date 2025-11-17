16+
Соцподдержка Общество

100 тысяч рублей для молодых мам: как в Самарской области поддерживают семьи с первенцами

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области молодые мамы, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки, которую поручил внедрить губернатор Вячеслав Федорищев, действует уже год. За это время более 3400 молодых мам получили данную выплату.

Фото: Самара 450

Одной из получательниц стала Анастасия Сидорова из Самары. В 24 года она родила первенца, которому сейчас нет еще и полугода. Анастасия рассказала, что не ожидала, как легко и быстро получит положенную выплату.

"Об этой выплате мы с мужем узнали задолго до планируемой беременности, и когда все получилось, после рождения ребенка начали собирать документы. Необходимые документы оформили на ребенка через "Госуслуги", и заявление на выплату тоже подали через интернет. Нам написали, что средства должны прийти в течение семи рабочих дней, но деньги на карту пришли очень быстро — уже на третий или четвертый день. Мы их добавили к своим накоплениям и купили новую машину для более комфортного передвижения с ребенком", — поделилась молодая мама.

Заявление на выплату можно подать онлайн через сайт министерства социально-демографической и семейной политики региона в разделе "Социальный портал" или в управлении соцзащиты по месту жительства. Выплата доступна в течение года после рождения ребенка при наличии у родителей российского гражданства и постоянной регистрации в Самарской области.

В следующем году региональная мера поддержки молодых мам будет продолжена. Соответствующие средства предусмотрены в проекте главного финансового документа региона на 2026 год.

Кроме того, в регионе действуют и другие меры поддержки семей с детьми, включая подарки новорожденным, в которые входят необходимые вещи для ухода за ребенком первого года жизни. С 2025 года такая социальная помощь реализуется в рамках национального проекта "Семья", инициированного по решению президента России Владимира Путина.

