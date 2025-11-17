Тольяттинские депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за затянувшейся стройки на М-5

Депутаты тольяттинской гордумы составили обращение в министерство транспорта и автомобильных дорог РФ и Генеральную прокуратуру РФ. Они просят разобраться в ситуации с затянувшимся строительством развязки на М-5.

В своем обращении депутаты просят прокуратуру и минтранс принять меры. Во-первых, — сделать все возможное для завершения строительства транспортной развязки на 974 км автомобильной дороги М-5 "Урал" и строительства путепровода через железную дорогу на 960 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в кратчайшие сроки и с должным качеством. Во-вторых — провести проверку соблюдения законодательства при реализации проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги и принять меры прокурорского реагирования. В-третьих — привлечь к ответственности лиц, сорвавших исполнение госконтракта.

Строительство транспортной развязки продолжается на протяжении 11 лет. И все это время жители Тольятти, в особенности проживающие в микрорайонах Жигулевское море, Шлюзовой и Федоровка, а также владельцы дач, вынуждены испытывать неудобства.

Депутат Владимир Бобров, инициатор обращения, считает необходимым привлечь федеральные структуры, уполномоченные урегулировать ситуацию.

По его словам, контракт на строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-5 "Урал" — от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска — был заключен еще в 2014 году. Заказчиком выступило ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" федерального дорожного агентства", исполнителем — АО "Волгомост". Завершить работы должны были еще в 2019 году.

Как уточнили в тольяттинской думе, подрядчику выставлено 11 претензий о нарушении контрактных обязательств, начислена неустойка. Он даже успел стать банкротом. В Арбитражном суде Саратовской области идет банкротное производство. На деле работы так и не завершены, а сроки неоднократно переносились.

Есть у депутатов вопросы и к качеству изначально выполненных работ. Некачественное исполнение привело к деформации асфальтобетонного покрытия на дорожной эстакаде в виде волнообразования, просадок и колейности. Устранить эти недоработки в рамках гарантийных обязательств невозможно, потому что подрядчик банкрот. Следовательно, устранение дефектов ляжет на федеральный бюджет. Несмотря на массу претензий к подрядчику контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке только по истечении 6 лет.